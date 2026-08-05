Haberler

Rubio: Hürmüz Boğazı'nda İran ile ilerleme var ama sonuçlanmadı

Rubio: Hürmüz Boğazı'nda İran ile ilerleme var ama sonuçlanmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi konusunda müzakerelerin sürdüğünü ve ilerleme kaydedildiğini ancak anlaşmanın henüz sonuçlandırılmadığını açıkladı. Rubio, görüşmelerin Umman ile birlikte yürütüldüğünü ve kısa vadede güvenli geçişin sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı konusunda İran ile varılacak olası anlaşmayla ilgili, "İlerleme olduğunu ancak sonuçlandırılmadığını söyleyebilirim" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana ile iki ülke arasında sivil nükleer iş birliği alanında varılan anlaşmanın imza töreninde İran ile ilgili açıklamada bulundu. Rubio, İran ile iki konuda anlaşmaya çalıştıklarını kaydederek, bunlardan birinin İran'ın nükleerden arındırılması, diğerinin ise Hürmüz'den daha fazla geminin geçişinin sağlanması olduğunu bildirdi. Rubio, "Nükleer silahsızlanma konusundaki uzun vadeli görüşmelere doğru ilerlerken, kısa vadede daha fazla geminin buradan güvenli bir şekilde geçebilmesi için Umman ile İran arasında, bizim de dahil olduğumuz bir görüşme ve müzakere süreci yürütüldüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hürmüz konusundaki olası anlaşma anlaşmaya ilişkin ise Rubio, "İlerleme olduğunu ancak sonuçlandırılmadığını söyleyebilirim, umarım en yakın zamanda olur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! Çok sayıda can kaybı var
Trump resti çekti: Hürmüz yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vuracağız

Trump'tan dünyayı tedirgin eden rest: Çok sert vuracağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik, yıllar sonra ekranlara geri döndü

Ekran hasreti sona erdi! Yıllar sonra yeniden kamera karşısında
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Özgür Özel'e savcılıktan kötü haber! Suçlama çok ağır
5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi

5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi
Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu

Mezarlık katliamında öldürülenlerin ailesi konuştu
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü
Fenerbahçe'nin 40 milyon Euro'luk teklifine Benfica'dan cevap

40 milyon Euro'luk dev teklife cevap!