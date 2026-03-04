ABD'den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA'ları büyük tehlike arz ediyor

ABD'li yetkililer, ABD Kongre'sine İran'ın Shahed kamikaze insansız hava araçlarının büyük bir tehdit oluşturduğunu ve hava savunmanın hepsini engelleyemeyeceği konusunda uyardı.

KAMİKAZE İHA'LAR ABD'Yİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

ABD'nin saldırılarına karşılık İran, Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini kamikaze İHA'larla hedef alıyor. Bölgede tansiyon hızla yükselirken, Washington'daki üst düzey askeri yetkililer ABD Kongresi'ne çarpıcı bir uyarıda bulundu.

"TAMAMININ ENGELLENMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Yetkililer, İran yapımı Shahed kamikaze İHA'larının mevcut hava savunma sistemleri için büyük bir tehdit oluşturduğunu ve bu saldırıların tamamının engellenmesinin teknik olarak mümkün olmadığını vurguladı.

Körfez'deki üslere yönelik artan saldırılar, ABD'nin bölgedeki savunma stratejisini de tartışmaya açtı. Radara yakalanması zor olan ve sürü halinde hareket eden bu İHA'ların düşük maliyetine karşın, onları durdurmak için kullanılan sistemlerin çok pahalı olması "savunma zafiyeti" riskini doğuruyor. Washington yönetimi, İran'ın bu asimetrik savaş gücüne karşı Kongre'den acil önlemler ve yeni teknolojik çözümler talep ediyor.

SHAHED KAMİKAZE İHA'LAR

İran yapımı Shahed-136 (Rusya'daki adıyla Geran-2), düşük maliyeti ve uzun menziliyle modern asimetrik harp stratejilerini değiştiren, delta kanat yapısına sahip bir "kamikaze" veya "intihar" İHA'sıdır. Yaklaşık 2.500 kilometreye kadar ulaşabilen menzili ve 40-50 kg ağırlığındaki harp başlığıyla stratejik hedeflere, enerji altyapılarına ve sabit askeri mevzilere karşı kullanılmaktadır. Pistonlu bir motorla çalışan ve saatte ortalama 185 km hızla seyreden bu araçlar, gelişmiş hava savunma sistemlerini sayıca üstünlük kurarak (sürü saldırılarıyla) meşgul etmek ve mühimmat stoklarını eritmek amacıyla tasarlanmıştır. Ucuz sivil teknolojilerin ve GPS tabanlı navigasyon sistemlerinin entegrasyonu sayesinde üretimi kolay olan Shahed serisi, günümüzde küresel çatışma bölgelerinde en çok tartışılan ve kopyalanan insansız platformlardan biri haline gelmiştir.

