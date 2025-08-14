ABD'den Brezilya Yetkililerine Vize Kısıtlaması

ABD'den Brezilya Yetkililerine Vize Kısıtlaması
ABD Dışişleri Bakanlığı, Brezilya hükümetine bağlı bazı yetkililerin vizelerine kısıtlama getirdi. Sağlık Bakanı Padilha, ABD'nin baskılarına boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Brezilya hükümetine bağlı bazı yetkililerin vizelerine kısıtlama getirdiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Macro Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, Brezilya Sağlık Bakanlığı Sekreteri Mozart Julio Tabosa Sales ile eski Brezilya hükümeti yetkilisi Alberto Kleiman'ın ABD vizelerinin iptal edildiğini duyurdu.

Brezilya Sağlık Bakanı Alexandre Padilha, vizelerini iptal kararıyla ilgili, ABD'nin baskılarına boyun eğmeyeceklerini belirtti. Padilha, ülkenin egemenliği ve sağlık sisteminin pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, aynı gün Afrika ülkeleri, Küba ve Grenada hükümet yetkililerine de vize kısıtlamaları uygulandığını bildirdi.

