ABD'den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, küresel çapta artan güvenlik tehditleri, iç çatışmalar ve terör riskleri doğrultusunda seyahat uyarı listesini revize ederek 21 ülkeyi kara listeye aldı. Listede Rusya, Ukrayna, Venezuela, İran, Irak, Afganistan gibi çatışmaların devam ettiği ülkeler bulunuyor.

  • ABD Dışişleri Bakanlığı, 21 ülkeyi 'Seviye 4' kategorisine alarak vatandaşlarına seyahat etmemelerini tavsiye etti.
  • Seviye 4, ABD seyahat uyarı sisteminde en yüksek risk grubunu temsil eder ve acil durumlarda ABD hükümetinin yardım kapasitesinin sınırlı veya imkansız olduğunu belirtir.
  • Uyarı kapsamındaki ülkeler arasında Afganistan, İran, Rusya, Ukrayna, Suriye, Kuzey Kore, Venezuela ve 14 diğer ülke bulunmaktadır.

Abd Dışişleri Bakanlığı, küresel güvenlik risklerini değerlendirerek seyahat uyarı listesini güncelledi. Bakanlık, aralarında bölge ülkelerinin de bulunduğu 21 ülkeyi "Seviye 4" kategorisine alarak vatandaşlarına "Seyahat etmeyin" çağrısında bulundu.

SEVİYE 4 NE ANLAMA GELİYOR?

ABD seyahat uyarı sisteminde 4. seviye, en yüksek risk grubunu temsil ediyor. Bu seviyedeki ülkeler için yapılan uyarı, sadece güvenlik risklerini değil, aynı zamanda acil bir durumda ABD hükümetinin kendi vatandaşlarına yardım etme kapasitesinin çok sınırlı veya imkansız olduğunu vurguluyor.

İŞTE ABD'NİN "SEYAHAT ETMEYİN" DEDİĞİ 21 ÜLKE

Bakanlık tarafından yayınlanan ve güvenlik gerekçesiyle gidilmemesi tavsiye edilen ülkeler şunlar:

Asya ve Orta Doğu: Afganistan, Myanmar (Burma), İran, Irak, Lübnan, Kuzey Kore, Suriye, Yemen.

Avrupa: Belarus, Rusya, Ukrayna.

Afrika : Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya, Mali, Nijer, Somali, Güney Sudan, Sudan.

Amerika : Haiti, Venezuela.

GÜVENLİK VE ÇATIŞMA VURGUSU

Listenin büyük bir çoğunluğunu iç savaşların, terör faaliyetlerinin veya aktif askeri çatışmaların devam ettiği ülkeler oluşturuyor. Özellikle Ukrayna ve Rusya gibi bölgelerdeki savaş durumu ile Orta Doğu'daki gerilimler, bu ülkelerin listedeki yerini korumasına neden oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
