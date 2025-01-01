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ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz

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ABD Federal Soruşturma Bürosu, New Orleans'ta kamyonetle kalabalığa dalıp 10 kişiyi öldüren saldırganın ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. FBI, saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulduğunu belirtti.

ABD'nin New Orleans kentinde kamyonetle kalabalığa dalıp 10 kişinin ölümüne neden olan saldırgan ölü olarak ele geçirildi. FBI yaptığı açıklamada, saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulduğunu açıkladı.

KAMYONETLE KALABALIĞA DALDI: 10 ÖLÜ

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığa daldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre olayda en az 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerine giriş çıkışlar kapatıldı.

Görgü tanıkları, aracın kalabalığa dalmasının ardından sürücünün araçtan inerek çevreye ateş ettiği, polisin ise saldırgana karşılık verdiğini ifade etti.

FBI: SALDIRIYI TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

Saldırının ardından olayın "terör saldırısı" olup olmadığı merak edildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), aracını kalabalığın üzerine süren saldırganın öldüğünü ve saldırının "terör eylemi" olarak soruşturulduğunu duyurdu.

FBI, İLK BAŞTA BELEDİYE BAŞKANINI YALANLADI

Öte yandan FBI olay için, "Terör saldırısı" diyen belediye başkanını ilk başta yalanladı. FBI'dan ilk yapılan açıklamada, "Buna biz karar veririz. Bu uluslararası bir terör saldırısı değil." derken, daha sonra farklı bir açıklama yapmış oldu.

ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

vaziyet alın abd bir yere çökecek

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Haber YorumlarıVEFA:

Dünyada en geri kalmış ve ilkel inanç sistemi nerelerdeyse, terörün kaynağı da oralardır. Siz anladınız!!!

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Haber YorumlarıMehmet Yıldız:

kendileri yapmiştir. heryerde terör hortlatarak patlamalar yapan ABD yılda 1 kere kendilerinede yapıp güya bizede yapıyorlar bu örgütler bizim değil diye yapılan aldı

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Haber Yorumlarıoguz ates:

Panama kanalı için haklı çıkmaya çalışıyor sonra işgal edecek

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıA.EMRAH EREN:

Planlı ve beklenen bir olay çünkü saldırıdan sonra saniyeler içinde polis değil Özel birlik askerleri olay yerindeydi. Video yu izledim bilinçli ve beklenen bir eylem. Cia-Fbi tarafı eylemi biliyor ve anında müdahale ediyor. Şimdide terör eylemi denilecek altından yine İslam çıkarsa şaşırmayın.

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Haber YorumlarıKardelen:

abd bahanelerden bir yere çökecek desene

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Haber YorumlarıSerkan:

trump'un hemen daha başlamadan istifa etmesi lazım.

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Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Çocukken radyodan abd nin ırak savaşını dinlerdim olmayan kitle imha silahlarınu bahane edip ırak a çöktü sonra aaa burada o silahlar yokmuş dedi şimdi suriyeye deaş bahanesiyle çöktü ve kalması için tek sebebi bahanesi başka ülkelerin bitirme teklifinide kabul etmiyor kısacası kendi çalıp oynuyor ama kimse ses çıkartamıyor abd yine bir plan peşinde trump u suriyede tutmak isteyen bir pentgon var

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

bunun hiçbir siyasi ve insanı tarafi olamaz..

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Haber YorumlarıUğur Ayhan:

Abd suriyeden çıkmak istiyor. Pkk bizi bırakma diyor. Bu işi pkk yaptı ama deaş üslenecek abd suriyede kalacak ve asker yığaca. Seneryo bu

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