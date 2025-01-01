Üye Girişi
Haberler
ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
ABD'de aracıyla kalabalığa dalan sürücü silahıyla çevreye ateş açtı
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı

ABD'deki kanlı saldırıda "terör" ikilemi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bir kamyonetle kalabalığa dalan sürücü daha sonra ise aracından inerek insanların üzerine rastgele ateş açtı. İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği olay ise FBI ile Belediye başkanını karşı karşıya getirdi. Başkanın "Terör saldırısı" dediği olay için FBI "Bu saldırı uluslararası bir terör saldırısı diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin New Orleans eyaletinde katliam yaşandı. Bir sürücü aracıyla Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldı. Sürücü daha sonra silahıyla rastgele ateş açtı.

KATLİAMDA 10 ÖLÜ, 30 YARALI

Polis, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti. CNN'in haberine göre, bölgeye sevk edilen acil durum yetkilileri, olayı "kitlesel bir can kaybı" olarak nitelendirdi. New Orleans resmi afet hazırlık kurumu "NOLA Ready" de açıklamasında, yaralıların yakın hastanelere kaldırıldığını aktararak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısı yaptı.

Görgü tanıkları, 2025'in ilk günü meydana gelen trajik olay nedeniyle "yılbaşı gecesi eğlencesinin dehşete dönüştüğünü" ifade etti. CNN'e konuşan 22 yaşındaki Kevin Garcia, "Gördüğüm tek şey, Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu." dedi. Whit Davis ise "Herkes bağırmaya, çığlık atmaya ve arkaya doğru koşmaya başladı ve sonra bir süre kilitlendik ve sonra sakinleşti." diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: TERÖR SALDIRISI

Olayın terör saldırısı olup olmadığı merak edilirken ilk açıklamalar da gelmeye başladı. Belediye başkanı yaptığı açıklamada olay için, "terör saldırısı" dedi.

"BU TERÖR SALDIRISI DEĞİL"

FBI'dan ise tam tersi bir açıklama geldi. FBI, "Buna biz karar veririz. Bu uluslararası bir terör saldırısı değil." açıklamasını yaptı.

ABD'deki kanlı saldırıda
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
img

Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı
img

2025 yılında havalanan uçak 2024 yılına indi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşini benzinle yaktıktan sonra 'Sabah aklıma geldi' diyen zanlı tutuklandı
Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber
Mourinho, Hatayspor'u bakın nasıl analiz ediyor
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şaşıracaksınız
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi
Doğal gaz ücretlerinde milyonları ilgilendiren değişiklik

Son Dakika Haberleri

2 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Kova, Akrep burcu yorumu! 2 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ATM para çekme limiti kaç TL oldu 2025? ABD YILBAŞI araç kazasında kaç kişi öldü, kaza terör saldırısı mı? Gassal 2. sezon fragmanı izleme linki var mı? TV8.5 canlı izle! QPR Watford TV8.5 HD kesintisiz donmadan ŞİFRESİZ canlı izle linki 1 Ocak! BUGÜN MAÇ YOK MU? 1 Ocak günü maç var mı, YILBAŞI hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yabani neden yok, günü mü değişti? 2025 Yabani bu hafta yok mu? Yabani yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hudutsuz Sevda neden yok, günü mü değişti? 2025 Hudutsuz Sevda bu hafta yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.