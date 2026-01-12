ABD'deki İran protestosuna kamyonla daldı! Çok sayıda yaralı var
Los Angeles'ın Westwood semtinde İran rejimine karşı düzenlenen miting sırasında bir kamyon kalabalığın içine doğru ilerledi. Protestocular aracı durdurup çevrelerken, polis sürücüyü gözaltına aldı. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, sürücünün "ölümcül silahla saldırı girişimi" şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi. Öte yandan kamyonun yan tarafından politik mesajların yer aldığı da dikkatlerden kaçmadı.
- Los Angeles'ın Westwood bölgesinde İran rejimini protesto eden kalabalığın içine bir kamyon hızla ilerledi.
- Los Angeles Polis Departmanı olayda bir yetişkinin yaralandığını ve sürücünün 'ölümcül silahlarla saldırı girişimi' şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
- Kamyonun yan tarafında 'NO SHAH. NO REGIME. USA: DON'T REPEAT 1953. NO MULLAH' şeklinde mesajlar yer alıyordu.
Los Angeles'ın Westwood bölgesinde pazar öğleden sonra İran rejimini protesto eden kalabalığın içinde bir kamyonunun hızla ilerlemesiyle gerginlik patlak verdi. Olay, Wilshire Federal Binası yakınlarındaki Veteran Avenue üzerinde, gösterinin planlandığı saatlerde meydana geldi.
KALABALIKTAN SERT TEPKİ
Kamyon, etrafını saran protestocular tarafından çevrelendi. Bazı göstericiler aracın camlarını kırdı ve sürücüyü dışarı çıkardı. Polis, bu sırada kalabalığı kontrol altına almak için müdahale etti ve sürücüyü gözaltına aldı.
KAMYONDA POLİTİK MESAJ VAR
Kamyonun yan tarafında "NO SHAH. NO REGIME. USA: DON'T REPEAT 1953. NO MULLAH" (İng. "Şah yok, rejim yok, ABD: 1953'ü Tekrarlama, Mollalar yok") şeklinde mesajlar yer alıyordu. Göstericilerin bu sloganları söküp attığı görüldü.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), olayda bir yetişkinin yaralandığını ve olay yerinde tedavi edildiğini; ciddi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı. Sürücü, "ölümcül silahlarla saldırı girişimi" şüphesiyle sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
PROTESTOLARA DESTEK VERDİLER
Bu protesto, İran içindeki geniş çaplı muhalif gösterilere destek amacıyla düzenlenmişti. İran'da ekonomik sıkıntılar ve siyasi taleplerle başlayan protestolarda yüzlerce kişinin öldüğü rapor ediliyor ve dünyanın birçok yerinde benzer destek eylemleri sürüyor.