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ABD'deki gizemli olayla ilgili çarpıcı iddia: Nükleer savaş başlığı arıyorlar

ABD'deki gizemli olayla ilgili çarpıcı iddia: Nükleer savaş başlığı arıyorlar
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ABD'nin New Jersey ve New York eyaletlerinde son haftalarda görülmeye başlayan gizemli dronların, nakliye sırasında kaybolan radyoaktif materyal aradığı iddia edildi. Bir diğer iddia ise dronların ülkeye gizlice sokulan bir nükleer savaş başlığının aradığı oldu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde başlayıp son haftalarda New York ve diğer komşu eyaletlerde de görülmeye başlayan "gizemli" dronlar ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

HÜKÜMETİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMANIN PARÇASI

New Jersey Belleville Belediye Başkanı Michael Melham, yerel TV kanalı Fox 5'e verdiği mülakatta, gece uçan insansız hava araçlarının ay başında kaybolduğu belirtilen radyoaktif materyali aramak için hükümetin yürüttüğü çalışmanın parçası olduğunu söyledi.

Melham, "Şu anda New Jersey'de radyoaktif materyalin kaybolduğuna dair bir uyarı var. 2 Aralık'ta bir sevkiyat vardı, varış noktasına ulaştı ama konteyner hasarlıydı ve boştu. Yani, potansiyel olarak, onu arıyoruz." diye konuştu.

"BU İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ÇOK BÜYÜK"

Bu konuda geçen hafta New Jersey'deki belediye başkanları ve eyalet meclis üyeleri ile "benzeri görülmemiş bir brifing" yapıldığını belirten Melham, söz konusu dronlar için "Bunların uzaylılar veya yabancı bir düşman olmadığını kesin olarak biliyoruz, çünkü yanıp sönen ışıkların nasıl kapatılacağını çözebilirlerdi. Bu insansız hava araçları çok büyük." ifadelerini kullandı.

Melham, yetkililerin eyalet genelinde görülen insansız hava araçları hakkında "çok az bilgi" sağladığını söyleyerek, "O zamandan beri bilgi verilmedi ve bence bu şeffaflık eksikliği, çevrim içi komplo teorilerini körüklemekten başka bir işe yaramıyor." dedi.

Öte yandan, New Jersey Enerji Bakanlığı, Çevre Koruma Bakanlığı ve ilgili yetkililer, medyaya yaptıkları açıklamalarda, Melham'ın ortaya attığı iddiayı reddetti.

ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu, kanser taramalarında kullanılan nükleer materyaller içeren tıbbi ekipmanların, Newfield'daki Nazha Kanser Merkezi'nden imha edilmek üzere gönderildikten sonra 2 Aralık'ta "nakliye sırasında kaybolduğu" konusunda ay başında bir uyarı yayımlamıştı.

GİZLİCE SOKULAN BİR NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI ARANIYOR İDDİASI

Diğer yandan, ABD ordusuna son teknoloji insansız hava araçları tedarik eden, merkezi Kansas eyaletinde bulunan Saxon Unmanned adlı şirketin kurucusu John Ferguson, dronlarla ABD'ye gizlice sokulan bir nükleer savaş başlığının arandığına inandığını gündeme getirdi.

Ferguson, TikTok hesabından yaptığı ve milyonlarca kez izlenen paylaşımında, soğuk savaş dönemi sonrası Ukrayna'da kaybolan 80 kadar nükleer savaş başlığı olduğunu hatırlatarak, "Gece bu kadar alçaktan uçmalarının tek sebebi yerde bir şeyin kokusunu almaya çalışmalarıdır." dedi.

Dronlara "radyoaktif materyali tespit edebilen özel sensörler" takılabildiğini belirten Ferguson, ABD hükümetinin yerdeki bir radyasyon kaynağını "koklamak" için gece drone filos kullandığını öne sürdü.

ABD'DE GİZEMLİ DRON TARTIŞMALARI

İlk kez 18 Kasım'da New Jersey'nin Morris ve Somerset ilçeleri üzerinde gözlemlenen "gizemli" dron görüntüleri New York ve civarında da ortaya çıkmaya başlanmış ve sosyal medyada paylaşılarak bir süredir endişe kaynağı olmuştu.

Görgü tanıkları insansız hava araçlarının bisiklet veya küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu ifade ederken, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New Jersey'deki golf sahası üzerinde de dron tespit edilmesi nedeniyle yetkililer olası bir saldırı ihtimaline karşı bölgedeki uçuşlara kısıtlama getirmişti.

Beyaz Saray, "gizemli" dronların "güvenlik tehdidi oluşturduğu" yönünde bir kanıt bulunmadığını açıklarken, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh de söz konusu dronların ABD'nin doğu yakasına yakın bölgede, İran'a ait gemiden havalandırıldığı iddialarıyla ilgili, "Bunda hiçbir doğruluk payı yok." ifadesini kullanmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) dün yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, gelen şikayetlerin teknik incelemeleri sonucu "dron olaylarında anormal bir şey tespit edilmediğini" ve bunların ulusal güvenlik veya kamu güvenliği riski oluşturmadığını kaydetmişti.

Donald Trump, Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu dronların nereden kalkıp indiğini askerlerimiz biliyor, Başkan biliyor ama nedense yorum yapmıyorlar, halkı şüphede bırakıyorlar, açıklama yapmalılar." demişti.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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