ABD'de yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde United Airlines şirketine ait bir yolcu uçağında şoke eden bir olay yaşandı. Chicago'dan Hawaii'ye giden uçağın iniş takımlarında bir ceset bulundu.

Chicago O'Hare Havalimanı'ndan salı sabahı kalkan UA 202 sefer sayılı uçak, 6.400 kilometrelik bir uçuşun ardından Maui'nin Kahului Havalimanı'na indi. İniş sonrası yapılan rutin kontrolde, Boeing 787-10 tipi uçağın ana iniş takımlarında cansız bir beden keşfedildi.

United Airlines'tan yapılan açıklamada, "İniş takımlarına yalnızca uçağın dışından erişim mümkün. Kişinin buraya nasıl ve ne zaman girdiği henüz belirlenemedi" denildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Havayolu şirketi yetkilileri, soruşturma kapsamında güvenlik güçleriyle tam iş birliği içinde olduklarını duyurdu.

Olay, havalimanı güvenlik önlemlerinin yeterliliğini tartışmaya açtı. Uzmanlar, özellikle büyük havalimanlarında uçak çevresindeki güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.