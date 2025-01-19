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ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi

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ABD Yüksek Mahkemesi'nin TikTok yasağını onaylamasının ardından, 170 milyondan fazla kullanıcı TikTok'u kullanamazken; ABD'nin seçil Başkanı Donald Trump, yasağı engellemek için bir kararname imzalayacağını duyurdu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 17 Ocak'ta Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasayı onaylamıştı.

Yasak kararının onaylanmasından iki gün sonra bu sabah uygulamaya girmek isteyen 170 milyondan fazla kullanıcı, "ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa çıkarıldı. Yani, maalesef, şu anda TikTok'u kullanamazsınız. Şanslıyız ki, Başkan (Donald) Trump göreve geldiğinde TikTok'u yeniden açmak için bizimle çalışacağını belirtti. Lütfen kulağınız bizde olsun" mesajıyla karşılaştı.

SON SÖZÜ TRUMP SÖYLEDİ

Yarınki yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geri dönecek ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından TikTok yasağını ertelemek için bir kararname imzalayacağını duyurdu.

Şirketlere TikTok'un 'karanlıkta kalmasına' izin vermemeleri çağrısı yapan Trump, "Pazartesi yasanın yasaklarının yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz" dedi.

"ABD ORTAK OLMALI"

ABD'nin bir ortak girişimle yüzde 50 payının olmasını istediğini belirten Trump, şunları paylaştı: "Bunu yaparak TikTok'u kurtarır, iyi ellerde tutar ve yükselmesine izin veririz. ABD onayı olmadan TikTok olmaz. Bizim onayımızla değeri yüz milyarlarca dolar, belki de trilyonlarca dolar eder. Bu nedenle, ilk düşüncem, mevcut sahipler ve/veya yeni sahipler arasında bir ortak girişim kurulması ve ABD'nin seçtiğimiz herhangi bir satın alım aracılığıyla kurulan bu ortak girişimde yüzde 50 sahiplik payının olması yönünde."

TİKTOK'TAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Duyurunun ardından TikTok'un X hesabından yayınlanan açıklamada Trump'a teşekkür edildi. Açıklamada "Başkan Trump ile TikTok'u ABD'de tutacak uzun vadeli bir çözüm arayacağız" denildi.

TRUMP YASAĞI 60 İLE 90 GÜN ERTELEYEBİLİR

ABD yasalarına göre başkan, yasağı bir kereye mahsus 90 gün erteleme yetkisine sahip. Yani Trump yarın göreve gelince TikTok yasağını durdurabilir. Fakat bu süre içinde platformun ABD merkezli bir şirkete satılması gerekiyor.

Washington Post, Trump'ın TikTok yasağını 60 ila 90 gün ertelemeyi düşündüğünü yazmıştı. New York Times da Trump'ın Çinli şirketle anlaşma sağlanana kadar yasağı durduracak bir idari emir imzalayacağını belirtmişti.

ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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