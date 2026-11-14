ABD'de tankerin çarptığı yolcu gemisi alabora oldu, 32 kişi hastaneye kaldırıldı

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ABD'nin New Orleans Limanı yakınlarındaki Mississippi Nehri'nde bir tankerin iskeleye demirli nehir yolcu gemisine çarpması sonucu gemi alabora oldu, 32 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, ABD'nin New Orleans Limanı yakınlarındaki Mississippi Nehri'nde dün yerel saatle 12.30 sıralarında 'Atlantic Asphalt' adlı tanker, kontrolden çıkarak iskeleye demirli 'American Heritage' isimli yolcu gemisine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu gemisi alabora olurken, bölgede geniş çaplı kurtarma operasyonu başlatıldı.

New Orleans Belediye Başkanı Helena Moreno, düzenlediği basın toplantısında, olay sırasında gemide 129 yolcunun bulunduğunu bildirdi. Çarpışmada yaralanan 30 yolcu ile kurtarma çalışmaları sırasında suya düşen 2 polis memuru olmak üzere toplam 32 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını açıklayan Moreno, yaralılardan hiçbirinin durumunun kritik olmadığını ve kayıp yolcu bulunmadığını kaydetti.

ABD Sahil Güvenliği, tankerde dümen kaybı yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı