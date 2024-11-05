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ABD'de seçim öncesi gerginlik artıyor: Başkanlık konutunun çevresine 3 metre yüksekliğinde ağır metal bariyerler yerleştirildi

ABD'de seçim öncesi gerginlik artıyor: Başkanlık konutunun çevresine 3 metre yüksekliğinde ağır metal bariyerler yerleştirildi
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ABD'de seçim öncesi gerginlik had safhada. Beyaz Saray'ın çevresine 3 metre yüksekliğinde metal bariyerler yerleştirildi. Başkan Yardımcısı Harris'in konutu ve Washington DC'deki kritik binalar da koruma altına alındı. Polis Şefi Smith, şiddete kesinlikle izin vermeyeceklerini açıkladı. Alınan önlemler, dört yıl önceki Capitol baskınını anımsattı. Belediye Başkanı Bowser ise durumun üzücü olduğunu belirtirken, hazırlıklı olmanın altını çizdi.

USA Today'in bildirdiğine göre, başkanlık konutunun çevresine 3 metre yüksekliğinde ağır metal bariyerler yerleştirildi. Başkan Yardımcısı ve Demokrat aday Kamala Harris'in ikamet ettiği Naval Gözlemevi ile Washington DC'deki diğer önemli binalar da benzer şekilde korumaya alındı.

Metropoliten Polis Şefi Pamela Smith, seçim arifesinde basına yaptığı açıklamada, "Şehrimizde şiddete asla müsamaha göstermeyeceğiz. Mülkiyete zarar verilmesine, kamu güvenliğini ve seçim sürecini tehdit eden davranışlara izin vermeyeceğiz" dedi.

Gizli Servis'in aldığı bu önlemler, dört yıl önce 6 Ocak 2021'de, dönemin Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin, Kongre'nin Joe Biden'ın seçim zaferini onaylamasını engelleme girişimiyle Capitol'ü basması olayını hatırlattı.

Harris ve Trump'ın anketlerde başa baş gittiği ve uzmanların seçimi "belirsiz" olarak değerlendirdiği bu dönemde, gerginlik yakın tarihteki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser Pazartesi günkü basın toplantısında, "Açıkçası durumun bu noktaya gelmesi beni çok üzüyor. Ancak kaygıyla baş etmenin yolu çalışmak ve olabildiğince hazırlıklı olmaktır" ifadelerini kullandı.

İşçiler ayrıca Beyaz Saray'a yakın Pennsylvania Caddesi'ndeki bazı dükkân ve binaların vitrinlerini de tahta panellerle kapattı.

Seçime giden günlerde oy sandıklarının ateşe verildiği ve seçim merkezlerinde seçmenlerle görevliler arasında kavgalar çıktığı bildirildi.

Seçimleri takip eden üç önemli uzmandan son tahminler şöyle:

'Başkanlık Seçimlerinin Nostradamus'u'

Son 10 ABD seçiminden 9'unu doğru tahmin ettiği için 'Nostradamus' lakabıyla anılan tarihçi Allan Lichtman, Eylül başında açıkladığı tahmininde ısrar ediyor.

Anketler ve yorumcular yerine, Beyaz Saray'a giden 13 anahtarı temsil eden doğru-yanlış sorularına dayanan bir model kullanan Amerikan Üniversitesi profesörü, Harris'i galip olarak gösteriyor.

İktidardaki Demokrat Parti'yi baz alan Lichtman, Harris'in sadece üç olumsuz anahtarı olduğunu belirledi: Ara seçim kazanımları, görevdeki başkan avantajı ve mevcut başkanın karizması.

Lichtman, tahmininin değişmediğini ve seçime kadar yaşanabilecek herhangi bir "Ekim sürprizi" veya başka bir olay karşısında da değişmeyeceğini vurguladı.

Cumartesi günü Lichtman, FiveThirtyEight ve Predictit'in seçimi başa baş gösterdiğini, Economist'in ise Harris'i %52 önde gösterdiğini belirtti.

X'te (eski adıyla Twitter) "Uzun süre Trump'ın kazanacağını öngören diğer modeller, nihayet Beyaz Saray'ın Anahtarları modeliyle uyumlu hale gelmeye başladı" diye yazdı.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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