ABD'de bir George Floyd vakası daha! Polis, siyahi genci başından vurdu
- Güncelleme:
ABD'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polisler tarafından boğazı sıkılarak öldürülmesi aylarca konuşulmuştu. Floyd'un ölüm anı hafızalara kazınırken, ülkede benzer bir skandal daha patlak verdi. ABD'nin bu kez de Michigan eyaletinde polisin Patrick Lyoya isimli siyahi genci başından vurarak öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı.
ABD'de 2020 yılında George Floyd adlı siyahi bir kişinin polisler tarafından boğazına bastırılarak öldürülmesi dünya gündemine oturmuştu. Benzer bir olay bu kez de ABD'nin Michigan eyaletinde yaşandı. Grand Rapids kentinde 4 Nisan'da bir polisin Patrick Lyoya isimli siyahi genci, trafik çevirmesi sırasında başından vurduğu görüntüler ortaya çıktı.
Polis departmanının yaka kamerası ve cep telefonunca kaydedilen görüntülerde, çevirme sırasında yaşanan arbedede beyaz bir polisin üzerinde herhangi bir silah bulunmayan 26 yaşındaki siyahi Lyoya'yı yere yatırdıktan sonra, direnmesi üzerine başından vurduğu görülüyor.
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu ve polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterildi. Polis şefi Eric Winstrom, suç duyusunda bulunulmadığı sürece Lyoya'yı başından vuran ve ölümüne neden olan polisin kimliğinin açıklanmayacağını bildirdi.
Lyoya'yı vuran polisin mevcut yetkilerinin elinden alındığını ve izne çıkarıldığını belirten Winstrom, olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü ifade etti. ABD medyasında yer alan haberlerde, Lyoya'ın 2014'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ABD'ye göç ettiği bilgisi yer aldı.