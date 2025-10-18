Haberler

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'ta başlayan Trump karşıtı protestolar, ülke genelinde milyonlarca kişinin katılımıyla devam ediyor. Protestolar, Trump'ın 'otoriterliğine' meydan okumayı amaçlarken; Ulusal Muhafız birlikleri, bazı eyaletlerde hazır bekletiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı planlanan 2 bin 500'den fazla protestonun ilki New York'ta başladı."No Kings" (Krallara Hayır) protestolarının organizatörleri, ülke genelinde milyonlarca kişinin eylemlere katılmasının beklendiğini söyledi.

ULUSAL MUHAFIZLARLAR HAZIR

Trump'ın müttefikleri ise herhangi bir kanıt sunmadan protestocuları aşırı solcu Antifa hareketiyle bağlantılı olmakla suçladı. ABD'nin birçok eyaletinde Cumhuriyetçi valiler, Ulusal Muhafız birliklerini hazır bekletme kararı aldı.

Teksas ve Virginia valileri, eyaletlerindeki Ulusal Muhafız birliklerini resmen göreve çağırdı ancak askeri varlığın ne kadar görünür olacağı henüz net değil. New York'taki protestolar, yerel saatle 11.00'de başladı ve gün boyunca ülke genelinde devam etmesi bekleniyor.

SANDERS KONUŞMACI OLACAK

Washington DC'de de büyük bir gösteri düzenlenecek; burada Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın ana konuşmacı olması planlanıyor.

Los Angeles da protestoların odak noktalarından biri olacak. Organizatörler, eylemlerin Trump'ın "otoriterliğine" meydan okumayı amaçladığını belirtiyor.

İnternet sitelerinde yer alan açıklamada, "Başkan kendi yönetimini mutlak sanıyor. Ancak Amerika'da krallar yoktur, kaosa, yolsuzluğa ve zulme karşı geri adım atmayacağız" ifadeleri yer alıyor. Avrupa'da da Londra, Berlin, Madrid ve Roma'da insanlar Amerikan protestocularına destek vermek için sokaklara çıktı.

TRUMP NE DİYOR?

Fox News'e Pazar günü yayımlanması planlanan, ancak Cumartesi günü kısa bir kısmı yayınlanan bir röportajda Trump, yaklaşan gösteriler hakkında konuştu.

Trump röportajın fragmanında "Bir kral! Bu bir şaka değil" dedi ve şöyle devam etti: "Biliyorsunuz, bana kral diyorlar. Ben bir kral değilim."

BBC
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
Havacılık akademilerinde okutulan facia! Kapıyı açınca 301 cesetle karşılaştılar

Havacılık akademilerinde okutulan facia! 301 cesetle karşılaştılar
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.