Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı planlanan 2 bin 500'den fazla protestonun ilki New York'ta başladı."No Kings" (Krallara Hayır) protestolarının organizatörleri, ülke genelinde milyonlarca kişinin eylemlere katılmasının beklendiğini söyledi.

ULUSAL MUHAFIZLARLAR HAZIR

Trump'ın müttefikleri ise herhangi bir kanıt sunmadan protestocuları aşırı solcu Antifa hareketiyle bağlantılı olmakla suçladı. ABD'nin birçok eyaletinde Cumhuriyetçi valiler, Ulusal Muhafız birliklerini hazır bekletme kararı aldı.

Teksas ve Virginia valileri, eyaletlerindeki Ulusal Muhafız birliklerini resmen göreve çağırdı ancak askeri varlığın ne kadar görünür olacağı henüz net değil. New York'taki protestolar, yerel saatle 11.00'de başladı ve gün boyunca ülke genelinde devam etmesi bekleniyor.

SANDERS KONUŞMACI OLACAK

Washington DC'de de büyük bir gösteri düzenlenecek; burada Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın ana konuşmacı olması planlanıyor.

Los Angeles da protestoların odak noktalarından biri olacak. Organizatörler, eylemlerin Trump'ın "otoriterliğine" meydan okumayı amaçladığını belirtiyor.

İnternet sitelerinde yer alan açıklamada, "Başkan kendi yönetimini mutlak sanıyor. Ancak Amerika'da krallar yoktur, kaosa, yolsuzluğa ve zulme karşı geri adım atmayacağız" ifadeleri yer alıyor. Avrupa'da da Londra, Berlin, Madrid ve Roma'da insanlar Amerikan protestocularına destek vermek için sokaklara çıktı.

TRUMP NE DİYOR?

Fox News'e Pazar günü yayımlanması planlanan, ancak Cumartesi günü kısa bir kısmı yayınlanan bir röportajda Trump, yaklaşan gösteriler hakkında konuştu.

Trump röportajın fragmanında "Bir kral! Bu bir şaka değil" dedi ve şöyle devam etti: "Biliyorsunuz, bana kral diyorlar. Ben bir kral değilim."