ABD'de liseye silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ABD yerel kaynaklarından edinilen bilgilere göre Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yerel saatle 11.30 sıralarında düzenlenen saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, ihbar üzerine liseye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, çevrede giriş çıkışları kapatırken, 4 yaralı ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklar, saldırganın yakalandığını bildirdi.

SALDIRI SONRASI SPOR SAHASINDA TOPLANDILAR

Lisede büyük paniğe neden olan saldırı sonrası öğrenciler, spor sahasında toplandı. Spor sahasında toplanan öğrenciler kontrollü şekilde ailelerine teslim edildi.

BAŞKAN BIDEN'A BİLGİ VERİLDİ

ABD Başkanı Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiği bildirildi. Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olay yerinde aktif olarak incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.