Üye Girişi
Haberler

ABD'de liseye silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Georgia eyaletinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi giriş ve çıkışları kapatırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

ABD yerel kaynaklarından edinilen bilgilere göre Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yerel saatle 11.30 sıralarında düzenlenen saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, ihbar üzerine liseye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, çevrede giriş çıkışları kapatırken, 4 yaralı ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklar, saldırganın yakalandığını bildirdi.

ABD'de liseye silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

SALDIRI SONRASI SPOR SAHASINDA TOPLANDILAR

Lisede büyük paniğe neden olan saldırı sonrası öğrenciler, spor sahasında toplandı. Spor sahasında toplanan öğrenciler kontrollü şekilde ailelerine teslim edildi.

ABD'de liseye silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

BAŞKAN BIDEN'A BİLGİ VERİLDİ

ABD Başkanı Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiği bildirildi. Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olay yerinde aktif olarak incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Dünya

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi

 Dilruba'ya Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Dilruba'ya bir dava daha açıldı! Bu kez 4 yıl hapsi isteniyor
Acun ve Çağla'dan dünyaevine hızlı giriş: Düğün mekanına sürat teknesiyle gittiler

Dünyaevine hızlı giriş! Ünlü çift düğün mekanına böyle gitti
500

Yorumlar (1)

Ebu Huzeyfe:

Muz cumhuriyeti

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı? Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli? Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı MasterChef Belle Helene tarifi! En güzel Belle Helene tarifi! Belle Helene tarifi nasıl yapılır? Belle Helene için malzemeler! We are the best Galatasaray ne demek? MasterChef Beef Stroganoff tarifi! En güzel Beef Stroganoff tarifi! Beef Stroganoff tarifi nasıl yapılır? Beef Stroganoff için malzemeler! MasterChef Steak Diane tarifi! En güzel Steak Diane tarifi! Steak Diane tarifi nasıl yapılır? Steak Diane için malzemeler! MasterChef Chicken Kiev tarifi! En güzel Chicken Kiev tarifi! Chicken Kiev tarifi nasıl yapılır? Chicken Kiev için malzemeler! 4-5 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Volovan tarifi! En güzel Volovan tarifi! Vol Au Vent tarifi nasıl yapılır? Vol Au Vent için malzemeler! 4-5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?
title