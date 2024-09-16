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ABD'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk, termal İHA kameralarıyla bulundu

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde 3 yaşındaki bir çocuğun kaybolmasının ardından, arama ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Çocuğun bulunması için evin arkasındaki büyük mısır tarlasında yoğunlaşan ekipler, termal İHA kameraları kullanarak başarılı bir şekilde çocuğun yerini tespit etti.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 3 yaşındaki bir çocuğun kaybolmasının ardından ekipler seferber oldu.

TERMAL İHA KAMERALARIYLA TARLAYI ARADILAR

Polis, arama faaliyetlerini evin arkasındaki dev mısır tarlasında yoğunlaştırdı, ardından termal İHA kameraları kullanarak tarlayı aramaya başladı. Çocuğun bulunduğu yer drone ile tespit edildikten sonra ekipler bölgeye yöneldi.

TARLADA BULUNDU

Ekipler 3 yaşındaki çocuğa evinden yaklaşık 800 metre mesafede bulunan tarlada, tek başına beklerken ulaştı. Küçük çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.

Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri İhlas Haber Ajansı Teknoloji 3-sayfa Termal Dünya Mısır Çocuk

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