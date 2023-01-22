ABD'de kanlı saldırı

ABD'nin California eyaletinde Çin yeni yılının kutlandığı sırada silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı sonrası ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Sık sık kanlı saldırıların meydana geldiği ABD'nin California eyaletinde bu kez de Çin yeni yılının kutlandığı etkinlik kana bulandı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

California Monterey Park'taki kutlamalara gelen silahlı bir saldırganın etrafa ateş açtığı öğrenildi. Bölgedeki kaynakların edindiği bilgilere göre saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Yerel saat 22.00'de gerçekleşen saldırının yaşandığı bölge, Los Angeles kent merkezine 11 kilometre mesafede bulunuyor. Parktan gelen görüntülerde ekiplerin müdahalesi ve yaşanan kaos gözler önüne seriliyor.