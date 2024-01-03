ABD'de Kadın, piyangodan 1 milyon dolar kazanınca canlı yayında bayıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Pamela Bradshaw, isimli kadın, canlı yayında piyangodan 1 milyon dolar kazanınca sevinçten bayılıp yere düştü.

Piyango çekilişinin yapıldığı programın sunucusu Ryan Seacrest, 1 milyon dolarlık ikramiyeyi kazanan numarayı açıkladı.

İkramiyenin kendisine çıktığını duyanPamela, önce büyük bir şaşkınlık yaşadı daha sonra bayılarak sahneye yığıldı.

Yere düşen Pamela, kızı ve sunucunun yardımı ile tekrar ayağa kalktı.

Program sunucusu Pamela'ya şöyle dedi: "Pamela... New York'a ilk kez geliyorsun ve yeni yılda bir milyoner olarak gidiyorsun."

Heyecandan kurtulmaya çalışan Paemla: "Tanrıya şükür. Çok mutluyum. Çok şanslıyım." diye bağırdı.

Pamela, diğer dört yarışmacıyla birlikte piyango organizatörleri tarafından Kuzey Carolina'dan New York'a uçtu.

Her finalist, çekilişe bizzat katılabilecekleri iki kişilik VIP gezi kazandı.

Ulusal Powerball promosyonuna girdikten sonra Powerball'da Yılın İlk Milyoneri çekilişine katılmak üzere rastgele seçildiler.

Pamela, daha önce hiç New York'a gitmediğini ve ilk kez uçakla uçtuğunu itiraf etti.

Ancak unutulmaz gezi, bir milyon dolarlık fonun sağlanmasının ardından daha da özel hale geldi.

Yeni keşfedilen milyoner şimdi para ödülüyle bir ev satın almayı planlıyor.

Şöyle dedi: "Kendime ait olan ve içinde kendimi güvende hissettiğim bir evimin olmasını çok isterim.

"Kendi evime sahip olabilirim, onu güzel, temiz bir şekilde onarabilirim ve kendimi güvende hissedebilirim. Süslü ya da büyük bir şey değil, sadece küçük bir kır evi ya da bir ya da iki yatak odalı bir şey."

Pamela'nın şok edici bayılma anı, eski Twitter hesabı X'te paylaşıldıktan sonra internette viral oldu.