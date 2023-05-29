Erdoğan'ın seçim zaferi ABD'de coşkuyla kutlandı! Bayrak ve posterlerle sokaklara döküldüler
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ABD'nin New Jersey eyaletinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı. Türkler, resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklamasının ardından Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle sokaklara döküldü.
Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamaya devam ediyor.
TÜRK BAYRAKLARIYLA SOKAĞA DÖKÜLDÜLER
ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türkler, resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklamasının ardından Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle sokaklara döküldü.
ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE SEÇİM ZAFERİNİ KUTLADILAR
South jersey ve Paterson'deki vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturup sokak ve caddelerde korna çalarak tur attı. "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte seçim zaferini coşkuyla kutladı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023