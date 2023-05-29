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Erdoğan'ın seçim zaferi ABD'de coşkuyla kutlandı! Bayrak ve posterlerle sokaklara döküldüler

Dünya Haberleri

ABD'nin New Jersey eyaletinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı. Türkler, resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklamasının ardından Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle sokaklara döküldü.

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamaya devam ediyor.

Erdoğan'ın seçim zaferi ABD'de coşkuyla kutlandı! Bayrak ve posterlerle sokaklara döküldüler

TÜRK BAYRAKLARIYLA SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türkler, resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklamasının ardından Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle sokaklara döküldü.

Erdoğan'ın seçim zaferi ABD'de coşkuyla kutlandı! Bayrak ve posterlerle sokaklara döküldüler

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE SEÇİM ZAFERİNİ KUTLADILAR

South jersey ve Paterson'deki vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturup sokak ve caddelerde korna çalarak tur attı. "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte seçim zaferini coşkuyla kutladı.

Erdoğan'ın seçim zaferi ABD'de coşkuyla kutlandı! Bayrak ve posterlerle sokaklara döküldüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan New Jersey Dünya Güncel Haberler

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