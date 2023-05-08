ABD'de cip göçmen sığınma evi önünde kalabalığın içine daldı: 8 ölü, 10 yaralı

Cumartesi günü AVM'de silahlı saldırı yaşanan ABD'nin Teksas eyaletinde bir cip, göçmen sığınma evinin önünde bulunan kalabalığın içine dalarak 8 kişinin ölümüne ve 10 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Polis ve FBI, olayda kasıt olması ihtimali üzerine soruşturmaya başladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Brownsville mevkiinde yerel saatle 08.30 sıralarında bir cip, göçmen sığınma evinin önünde bulunan kalabalığın arasına daldı. ABD medyası, olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Brownsville Polis Departmanı, olayın kasıtlı bir eylem olup olmadığını soruşturuyor. Olaydaki kasıt ihtimaline karşın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da soruşturmaya dahil oldu.

SİLAHLI SALDIRIDA 8 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Teksas eyaletinin Dallas kentinin kuzeyinde, Allen ilçesinde cumartesi günü bir AVM'ye yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.ABD'nin Teksas eyaletinde cip, göçmen sığınma evi önünde bulunan kalabalığın içine daldı. Olayda, 8 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Polis, olayın kasıtlı olup olmadığını soruşturuyor.