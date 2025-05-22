Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli
ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçim vaatlerinden birine yargı engeli geldi. Federal yargıç, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik kararını durdurarak kurumdan çıkarılan kişilerin de işe geri alınmasına hükmetti.
ABD'de Boston bölgesinden federal yargıç Myong Joun, perşembe günü açıkladığı kararla, Başkan Donald Trump yönetiminin seçim vaatlerinden biri konusunda önemli bir adım attı.
EĞİTİM BAKANLIĞI'NI KAPATMA KARARINA DURDURMA
Yargıç Joun, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik kararnamesinin uygulanmasını engelleyerek bakanlığın kapatılması sürecini durdurdu. Ayrıca, bu süreçte işine son verilen yaklaşık 1300 bakanlık çalışanının görevlerine geri dönmesine karar verdi.
"TRUMP'IN YETKİSİ YOK"
Yargıç, kararında, Trump yönetiminin tek başına bakanlığı kapatma yetkisine sahip olmadığı yönündeki hukuki görüşünü ortaya koydu. Beyaz Saray'dan henüz karara ilişkin açıklama yapılmazken, Trump yönetiminin kararı temyize götürmesi bekleniyor.
EĞİTİMİ EYALETLERE BIRAKMA KARARI
ABD Başkanı Trump, 20 Mart'ta imzaladığı kararnameyle Eğitim Bakanlığı'nın kapatılma sürecini başlattığını açıklamış ve eğitim süreçlerinin tamamen eyaletlere bırakılacağını duyurmuştu.