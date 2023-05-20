ABD'de bir çocuk, kız kardeşini kaçırmaya çalışan saldırganı sapanla durdurdu

ABD'de 13 yaşındaki bir çocuk, kız kardeşini kaçırmaya çalışan kişiyi sapanla vurdu. 60 metreden yaptığı atışla hedefi vuran ve kardeşini kurtaran çocuk, "Sadece şanslıydım. Büyük bir hedefti. Kola şişesini vurmaya benzemiyor" diye konuştu.