Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncunun ABD'den paylaştığı videoya bakın
ABD'de yaşayan oyuncu Erdem Baş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 1 litre benzinin 0.75 dolar, 1 litre suyun ise 2.5 dolar olduğunu belirterek fiyat farkına dikkat çekti. Baş'ın "Su benzinden üç kat pahalı" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
1 LİTRE SU 2,5 DOLAR, BENZİN 0,75 DOLAR
Erdem Baş, ABD'deki bir benzin istasyonundan aldığı akaryakıtın litre fiyatının 0.75 dolar olduğunu belirtti. Daha sonra markete girerek su fiyatlarını inceleyen oyuncu, 1 litrelik suyun 2.5 dolar olduğunu ifade etti. Market çıkışında kısa bir açıklama yapan Baş, "ABD'de bir litre benzin 0.75 dolar, 1 litre su 2.5 dolar. Yani su, benzinden üç kat daha pahalı" şeklinde konuştu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Erdem Baş'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı fiyat farkına şaşırdığını belirtti. Bazı takipçiler ise "Benzin ucuz, yaşam pahalı" yorumları yaptı.