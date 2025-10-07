Haberler

Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncunun ABD'den paylaştığı videoya bakın

ABD'de yaşayan oyuncu Erdem Baş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 1 litre benzinin 0.75 dolar, 1 litre suyun ise 2.5 dolar olduğunu belirterek fiyat farkına dikkat çekti. Baş'ın "Su benzinden üç kat pahalı" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ABD'de yaşayan oyuncu Erdem Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla su ve benzin fiyatlarını karşılaştırması ile adından söz ettirdi.

1 LİTRE SU 2,5 DOLAR, BENZİN 0,75 DOLAR

Erdem Baş, ABD'deki bir benzin istasyonundan aldığı akaryakıtın litre fiyatının 0.75 dolar olduğunu belirtti. Daha sonra markete girerek su fiyatlarını inceleyen oyuncu, 1 litrelik suyun 2.5 dolar olduğunu ifade etti. Market çıkışında kısa bir açıklama yapan Baş, "ABD'de bir litre benzin 0.75 dolar, 1 litre su 2.5 dolar. Yani su, benzinden üç kat daha pahalı" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erdem Baş'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı fiyat farkına şaşırdığını belirtti. Bazı takipçiler ise "Benzin ucuz, yaşam pahalı" yorumları yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bizde de markette 1 lt.su 10-15 tl arası..turistik yerlerde ise 100 tl'den başlıyor..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
