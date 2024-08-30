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ABD'de 44 Yıllık Cinayet Davası DNA İncelemesiyle Çözüldü

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ABD'de 1980'de işlenen bir cinayet, dönemin teknolojik yetersizliği sebebiyle incelenemeyen sigaradan elde edilen DNA sayesinde çözüldü. Van Buren İlçe Şerif Ofisi, 2023'te sigara izmariti incelenerek bir DNA'ya ulaşıldığını açıkladı. Şüpheli olarak Clinton'dan Kenneth Kundert gözaltına alındı.

ABD'DE 1980'de işlenmiş bir cinayet olay yerinden alınan fakat dönemin teknolojik yetersizliği sebebiyle incelemeyen sigaradan elde edilen DNA sayesinde çözüldü.

ABD'nin Washington eyaletinde 26 Şubat 1980'de Dorothy Marie Silzel isimli kadının evinde ölü olarak bulunmasının ardından ölümü dönemin yerel polisi tarafından cinayet olarak kaydedilmişti. Otopsi raporunda boğulmaya bağlı olarak öldüğü ifade edilen Dorothy'nin evinin önünde bulunan sigara izmariti teknolojik yetersizlikler sebebiyle incelenememişti. Michigan eyaleti Van Buren İlçe Şerif Ofisi'nin 2023'te aldığı davada sigara izmariti incelenerek bir DNA'ya ulaşıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Dorothy Dottie Marie Silzel en son 23 Şubat 1980 akşamı Washington'da yerel bir pizza restoranında 22: 00-10: 15 saatleri arasında mesaisini tamamladıktan sonra görülmüştür. Arkadaşlarının ve aile üyelerinin endişeleri üzerine Dottie'nin sağlık kontrolü yapılmış ve olay yerine gelen polisler 26 Şubat 1980 sabahı onu evinde ölü olarak bulmuşlardır. Ertesi gün otopsi yapılmış ve ölüm şekli cinayet olarak belirlenmiştir.

Eylül 2023'te Dedektifler, şu anda Van Buren County Arkansas'ta yaşayan olası şüphelileri araştırmaya başladılar. Daha sonra soruşturmaya yardımcı olması için Van Buren İlçe Şerifliği ile temasa geçtiler. 20 Ağustos 2024 tarihinde, Van Buren County Şerif Ofisi Dottie cinayeti ile ilgili olarak Clinton'dan Kenneth Kundert'i gözaltına aldılar. Kefaleti 3 milyon dolar olarak belirlenmiştir" denildi. Washington Başsavcısı Bob Ferguson dava ile ilgili olarak, "Ofisimizin Cinsel Saldırı Kiti Girişimi sayesinde 44 yıllık bir faili meçhul vakada tutuklama yapıldı. Sigaradan alınan DNA testi şüpheli listesini daralttı ve nihayetinde polisi 20 Ağustos'ta Arkansas'ta tutuklanan Kenneth Kundert'e götürdü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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