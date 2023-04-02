ABD'de 4 eyalette kasırga: 22 ölü

ABD'nin merkezinde Arkansas, Illinois, Indiana ve Tennessee eyaletlerinde meydana gelen kasırgada 22 kişi hayatını kaybetti. Indiana ve Arkansas valileri, eyaletlerde olağanüstü hal ilan etti.

Arkansas, Illinois, Indiana ve Tennessee eyaletlerinde meydana gelen kasırgada 22 kişi hayatını kaybetti. Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü şiddetli hava koşulları nedeniyle Arkansas Eyaletinde olağanüstü hal ilan eden bir kararname imzaladım. Etkilenen Arkansaslılar için müdahale ve kurtarma çabalarına yardımcı olmak üzere hiçbir kaynağı esirgemeyeceğiz" dedi. Vali Sanders, Ulusal Muhafızları'nda bölgede çalışma sürdürdüğünü duyurdu.

Geçen hafta sonu güneydeki Mississippi eyaletinde meydana gelen kasırgada 26 kişi hayatını kaybetmişti. Eyalet valisi Tate Reeves, kasırganın ardından olağanüstü hal ilan etmişti. ABD Başkanı Joe Biden ise, "Yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İhtiyaç duyduğunuz desteği, ne kadar sürerse sürsün sağlamak için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.