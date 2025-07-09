ABD Büyükelçisi Tom Barrack, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı da yer aldı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile beraberindeki heyet, Şam'a gerçekleştirdikleri ziyarette Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya