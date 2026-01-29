Haberler

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Grönland'ın başkenti Nuuk'ta dikkat çeken bir olay yaşandı. Bölgedeki artan jeopolitik gerilimler ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası bir kişi Amerika Birleşik Devletleri bayrağını göndere çekmeye çalışırken çevredekiler tarafından engellendi.

Grönland genelinde son dönemde ABD'nin adaya yönelik artan ilgisi, özellikle Washington yönetiminin adayı stratejik konumu nedeniyle öne çıkardığı politikalar sonrası ciddi toplumsal tepkiye yol açmış durumda. Başkent Nuuk'ta ve başka yerlerde binlerce yerel halk, "Grönland satılık değildir" sloganıyla protestolara katılıyor ve dış müdahalelere karşı net bir duruş sergiliyorlar.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ADAYI AYAĞA KALDIRDI

Yerel halk, kendi bağımsızlık ve özerklik haklarını vurgulayarak dış güçlerin müdahalesine tepki gösteriyor. Nuuk'ta ABD Konsolosluğu önünde ve sokaklarda düzenlenen kitlesel yürüyüşlerde binlerce kişi Grönland bayraklarını dalgalandırarak birlik mesajı verdi.

ABD BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Tepkiler sürerken başkent Nuuk'ta Amerikan bayrağını göndere çekme girişimi, bu hassas atmosferde yerel halk tarafından tepkiyle karşılandı ve söz konusu kişi müdahale edilerek durduruldu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor

Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı