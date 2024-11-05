ABD Başkanlık Seçimleri İçin Oy Verme Süreci Devam Ediyor

ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor.

Üç farklı saat dilimi olan ABD'de, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pensilvanya ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başladı. Erken oy verenlerle birlikte şu ana kadar 80 milyondan fazla seçmenin oyunu kullandığı bildiriliyor.

Sandıklardaki oy verme işlemi Türkiye saatiyle gece 03.00'e kadar devam edecek. Bu saatten sonra oy verme işlemi sona erecek ve sayım işlemine geçilecek.