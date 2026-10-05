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ABD Başkanı Trump, yapay zeka politikası için 'Süper Zeka Gücü' kurdu

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ABD Başkanı Trump, yapay zeka politikası için 'Süper Zeka Gücü' kurdu
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ABD Başkanı Trump, yapay zeka politikasını denetlemek üzere 'Süper Zeka Gücü' adlı yeni bir görev gücü kurduğunu açıkladı. Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ın başına geçeceği ekip, 120 gün içinde yapay zekanın riskleri ile fırsatlarını değerlendiren bir rapor hazırlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Süper Zeka Gücü' adlı yeni bir görev gücü oluşturduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka politikasını denetlemek üzere 'Süper Zeka Gücü' adlı yeni bir görev gücü oluşturduğunu duyurdu. Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton'ı yönetimin yapay zekadan sorumlu yetkilisi olarak görevlendirdi. Clayton, ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini korumasını hedefleyen yeni 'Süper Zeka Gücü'nün başına geçecek ve ekip 120 gün içinde yapay zekanın riskleri ile fırsatlarını değerlendiren bir rapor hazırlayacak.

Trump, dün sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevin amacının 'Amerika'nın Süper Zeka alanında dünyaya liderlik etmeye devam etmesini sağlamak' ve 'tüm Amerikalıların çıkarlarını koruyarak yaşamlarını iyileştirmek' olduğunu belirterek, yeni birimin ABD'nin teknoloji geliştirme alanındaki liderliğini sürdürmesini sağlayacağını ve hükümetin kamu ile iletişimini koordine edeceğini bildirdi.

Ağustos ayında Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine getirilen Clayton, Amerikan basınına yaptığı açıklamada yeni görev gücünün 120 gün içinde yapay zekanın beraberinde getirdiği risk ve fırsatları değerlendiren bir rapor hazırlayacağını kaydetti.

'Süper Zeka Gücü', Federal Hükümet'in tüketiciler, kamu yararı grupları, dini kuruluşlar, kritik altyapı sağlayıcıları ve Süper Zeka şirketleriyle olan ilişkilerini koordine edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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