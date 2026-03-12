ABD Başkanı Trump: Savaşı kazandık

İsrail ile birlikte 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırıyla Orta Doğu'daki savaşın fitilini ateşleyen ABD'nin Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi.

"SAVAŞI KAZANDIK"

İran ile savaşı kazandıklarını iddia eden Trump, "Kazandık. Size söyleyeyim. Kazandık" dedi. "Midnight Hammer operasyonuyla İran'ın nükleer kapasitesini tamamen yok ettik" diye Trump, "Artık nükleer kapasiteleri yok. Ama yeniden başlatmaya çalıştılar. Bu yüzden işi tamamen bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BİTİRMEDEN DÖNMEYECEĞİZ"

ABD Başkanı Trump ayrıca " İran, ABD saldırılarında ne olduğunu anlamadı bile. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Askeri operasyonumuz sürüyor. İran donanmasına ait 58 gemiyi vurduk. İran'da başlattığımız işi bitirmeden geri dönmeyeceğiz. İki yılda bir İran'a dönmek istemiyoruz" dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.