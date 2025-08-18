Putin ve Zelenski buluşacak mı? Trump'tan açıklama geldi

Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi ağırlayan ABD Başkanı Trump, açıklamalarda bulundu. Trump, "Putin ve Zelenski savaşın bitmesini istiyor. Her şey güzel giderse üçlü toplantı yapılacak" dedi.

ABD Başkanı Trump, "Putin ve Zelenski savaşın bitmesini istiyor. Her şey güzel giderse üçlü toplantı yapılacak" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray Oval Ofis'te bir araya geldi.

ÜÇLÜ TOPLANTI MESAJI

Görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump burada yaptığı açıklamalarda, "Bugün her şeyin iyi gideceğini düşünüyoruz, savaşı bitirmesi konusunda bir şansımız olduğuna inanıyorum. Kesin bir şey söyleyemem, yolun sonunda değiliz, ancak insanlar ölüyor, başarma şansımız var, milyonlarca insan öldü, 4 yıl sürdü. Putin de bu savaşın bitmesini istediğini biliyorum.Her şey güzel giderse üçlü toplantı yapılacak" ifadelerini kullandı.

"KOLAY BİR SAVAŞ DEĞİL"

Trump ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Benim savaşım değil, Biden'ın savaşı. Ukrayna ile birlikte çalışıyoruz, uzun vadeli bir barış istiyoruz, bu hengame ve kargaşayı ortadan kaldırmak istiyoruz, iki tarafın da faydasına bir barış istiyoruz. Burada 7 ülkenin liderleri var, kesin bir şekilde katılmayacağımızı söyleyemem, güvenlik konusunda çok fazla destek sağlayacağız. Orda bulunan kişiler tarafından, AB birinci savunma mekanizması olacaklar. Bu savaş bitirecek, yanımdaki beyefendi savaşı bitirmek istiyor, Putin de istiyor. Kolay bir savaş değil, bir çok nedeni var, bitirmek zor."

ZELENSKİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Beyaz Saray'da gerçekleşecek görüşme öncesi Zelenski, savaşı başlatanın Rusya olduğunu kaydetti ve Putin'in "ödüllendirilmemesi" gerektiğini savundu.

Dünyanın merakla beklediği zirve öncesi Zelenski, "Putin, Ukrayna ve Avrupa üzerindeki baskıyı sürdürmek ve diplomatik çabaları küçük düşürmek için gösterişli cinayetler işleyecek. Rusya, savaş başlattığı için ödüllendirilmemeli" ifadesini kullandı.

"SAVAŞ SONA ERMELİDİR"

"Savaş sona ermelidir" diyen Zelenski, Ukrayna'daki çatışmalara "dur" demesi gerekenin Rusya olduğunu söyledi. Avrupalı liderlerin de toplantıya katılacağını açıkça belirten Zelenski "hepsinin bu savaşı hızlı ve güvenilir biçimde sona erdirme konusunda güçlü bir arzuyu paylaştığını" vurguladı ve toprak tavizi vermeyeceğinin altını çizdi.

