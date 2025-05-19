ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor

ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
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ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinin ardından açıklama yaptı. 2 saatten fazla süren görüşmenin verimli geçtiğini söyleyen Trump, "Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor. Vatikan görüşmelere ev sahipliği yapma konusunda çok istekli." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme 2 saatten fazla sürdü.

TRUMP: ATEŞKES MÜZAKERELERİ HEMEN BAŞLAYACAK

Kritik görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, Putin'le görüşmenin iyi geçtiğini belirterek, "Putin ile iki saatlik görüşmenin ruhu ve tonu mükemmeldi. Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşın sonu için müzakerelere başlayacak. Vatikan görüşmelere ev sahipliği yapma konusunda çok istekli." ifadelerini kullandı.

"PUTİN, ABD İLE GENİŞ KAPSAMLI TİCARET YAPMAK İSTİYOR"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi konusunda Ukrayna, AB, Fransa, İtalya, Almanya ve Finlandiya'yı bilgilendirdiğini açıkladı. Trump, Rusya'nın Ukrayna ile savaş sona erdiğinde ABD ile geniş kapsamlı ticaret yapmak istediğini belirterek, "Ben de bu fikre katılıyorum" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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