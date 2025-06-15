ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
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ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
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ABD Başkanı Donald Trump İran ve İsrail arasındaki savaşa ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, birçok savaşı bitirdiğini bunu da durduracağını iddia ederek, "İran ve İsrail yakında barışacak" dedi.

Tüm dünya Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında patlak veren savaşa gözünü dikti. Savaş her gün biraz daha şiddetlenirken, ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TRUMP: İRAN VE İSRAİL ARASINDA YAKINDA BARIŞ OLACAK

Trump, İsrail ve İran arasında çok yakında barış olacağını iddia etti. Trump, "Birçok savaşı durdurdum. Bunu da durduracağım. Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran ile İsrail arasındaki son çatışmada taraf olmadığını söyledi. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu gece İran'a yönelik saldırıyla ABD'nin hiçbir ilgisi yok."

"İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ KANLI ÇATIŞMAYI SONA ERDİREBİLİRİZ"

Trump sözlerine şöyle devam etti: "Eğer İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetlerinin tüm gücü ve kudreti, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde üzerinize çöker. Ancak, İran ve İsrail arasında kolayca bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz!!!"

İran ise, ABD ve müttefiklerini, Tahran'ın misilleme saldırılarını engellememeleri konusunda uyardı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti. İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet Elma:

Bence turap hasta yaşlı bunayik

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

yasa bi diktir git sarı çağan

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Haber YorumlarıCHP Savar:

İran taviz verme

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Haber Yorumlarıhakan uğurlu:

Yazik hasta manyak bir adam dünyanın mukadderatı ile oynuyor

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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

LAN o RUZ pu cucu gu sarı DOMUZZ

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