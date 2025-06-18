ABD Başkanı Trump: İran'da rejim değişebilir, 1 saat içinde görüşme var

İran- İsrail savaşında dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın alacağı karara kilitlendi. Trump'ın İran'a karşı savaşa girip girmeyeceği merak edilirken, yeni açıklama geldi.

TRUMP: BEYAZ SARAY'DA 1 SAAT İÇİNDE İRAN-İSRAİL TOPLANTISI VAR

ABD Başkanı Trump, henüz kararını vermediğini, İran'ın kendisiyle görüşmek istediğini, bunun mümkün olduğunu söyledi. Trump şu ifadeleri kullandı: "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermek için son saniyeye kadar bekliyorum çünkü savaşta her şey değişebilir. ABD'nin Orta Doğu'da bir çatışmaya dahil olma ihtimalini istemiyorum. 1 saat içinde Beyaz Saray'da İran- İsrail konulu görüşme olacak.

"İSTEDİĞİMİZ ŞEY ATEŞKES DEĞİL, KESİN ZAFER"

Bence İran'ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kalmıştı. İran o anlaşmayı imzalamış olmayı dilerdi. O zamanlar bu adil bir anlaşmaydı, ama şimdi imzalamak daha zor. İstediğimiz şey ateşkes değil, tam ve kesin bir zafer istiyoruz. Zafer, nükleer silahların olmamasıdır.

"İRAN İLE GÖRÜŞEBİLİRİM"

Nükleer silahları olursa kesin kullanacaklardır, bu nedenle nükleer silaha sahip olmazlar. İran Beyaz Saray'da görüşmek istiyor. Belki bunu yapabilirim. İran'la görüşme kapısını kapatmadım. İran ile hala anlaşma olabilir."

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.