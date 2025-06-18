ABD Başkanı Trump: İran'da rejim değişebilir, 1 saat içinde görüşme var

ABD Başkanı Trump: İran'da rejim değişebilir, 1 saat içinde görüşme var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD Başkanı Trump: İran'da rejim değişebilir, 1 saat içinde görüşme var
Haber Videosu

İran'la savaşa girip girmeme konusunda karar vermediğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, yeni açıklama yaptı. Trump, "İran'da rejim değişebilir. 1 saat içinde Beyaz Saray'da İran-İsrail konulu görüşme olacak. Tahran görüşmek istiyor, bunu yapabiliriz" dedi.

İran- İsrail savaşında dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın alacağı karara kilitlendi. Trump'ın İran'a karşı savaşa girip girmeyeceği merak edilirken, yeni açıklama geldi.

TRUMP: BEYAZ SARAY'DA 1 SAAT İÇİNDE İRAN-İSRAİL TOPLANTISI VAR

ABD Başkanı Trump, henüz kararını vermediğini, İran'ın kendisiyle görüşmek istediğini, bunun mümkün olduğunu söyledi. Trump şu ifadeleri kullandı: "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermek için son saniyeye kadar bekliyorum çünkü savaşta her şey değişebilir. ABD'nin Orta Doğu'da bir çatışmaya dahil olma ihtimalini istemiyorum. 1 saat içinde Beyaz Saray'da İran- İsrail konulu görüşme olacak.

"İSTEDİĞİMİZ ŞEY ATEŞKES DEĞİL, KESİN ZAFER"

Bence İran'ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kalmıştı. İran o anlaşmayı imzalamış olmayı dilerdi. O zamanlar bu adil bir anlaşmaydı, ama şimdi imzalamak daha zor. İstediğimiz şey ateşkes değil, tam ve kesin bir zafer istiyoruz. Zafer, nükleer silahların olmamasıdır.

"İRAN İLE GÖRÜŞEBİLİRİM"

Nükleer silahları olursa kesin kullanacaklardır, bu nedenle nükleer silaha sahip olmazlar. İran Beyaz Saray'da görüşmek istiyor. Belki bunu yapabilirim. İran'la görüşme kapısını kapatmadım. İran ile hala anlaşma olabilir."

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
FED, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların beklediği kararını açıkladı
İran ilk kez bunu yaptı! İsrail'i 'hürremşehr' füzeleri ile vurdular

İran ilk kez bunu yaptı! İsrail'i en güçlü silahlarından biriyle vurdu
Meclis'te gergin anlar! İYİ Partili katip üyesi, TBMM Başkanvekili'nin kürsüsüne vurdu

Katip üyesi, başkanvekilinin kürsüsüne vurdu, dışarı gönderildi
İran'dan vatandaşlarına WhatsApp talimatı: Derhal telefonunuzdan silin

İran'dan vatandaşlarına ültimatom: Telefonunuzdaki bu uygulamayı silin
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

İran, füzeleri ile bugüne kadar kimsenin İsraile vermediği zararı verdi. Arkasında Amerika ve Batı olmasaydı şimdiye çoktan diz çökmüştü. Ama silah ve lojistik anlamda aldığı muazzam savunma desteğine rağmen İran yine de iyi davranıyor. İran'ın en büyük eksiği hava savunması.

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOlay deneme:

ya amerikada değişirse

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıokkes bartik:

başından beri niyetiniz bu zaten irana yazıklar olsun size nükleer başlıklı füzeleri atmazsa

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

adamlar da istemiyoruz diyor ne dümenci adamsın ya

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErsin Aktaş:

yalan makinası

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmzaya geliyor! Süper Lig devinden Neymar bombası

İmzaya geliyor! Süper Lig devi Neymar bombasını patlatıyor
Brooklyn Beckham, İngiltere'ye veda etti! Aldığı yeni evin değeri dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan servet değerinde yatırım! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Sacha Boey, Galatasaray'a kötü haberi verdi

Galatasaray'a kötü haberi verdi
Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü

Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
Chelsea'nin 70 milyon euroluk yıldızı futboldan 4 yıl men cezası yedi

Doping kullanan dünyaca ünlü yıldız futboldan 4 yıl men cezası yedi
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
MHP MYK Üyesi Ertekin, İsrail'in saldırılarının ardındaki nedeni açıkladı

MHP MYK Üyesi Ertekin, İsrail saldırılarının ardındaki nedeni açıkladı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.