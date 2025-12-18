Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'tan iki ülkeye seyahat yasağı

ABD Başkanı Donald Trump'tan iki ülkeye seyahat yasağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Dünya Kupası öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yeni kararnameyle Senegal ve Fildişi Sahili vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı getirildi. Trump yönetimi, daha önce Haiti ve İran'a da seyahat yasağı getirmişti.

  • ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Senegal ve Fildişi Sahili vatandaşlarının ABD'ye girişini askıya aldı.
  • Seyahat yasağı, turizm ve kısa süreli ziyaretleri kapsıyor.
  • Oyuncular, teknik ekip ve birinci derece aile üyeleri seyahat yasağından muaf tutuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası öncesinde tüm dünyada çok konuşulacak bir karara imza attı.

İKİ ÜLKEYE DAHA SEYAHAT ENGELİ

Donald Trump yönetimi, yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte Senegal ve Fildişi Sahili vatandaşlarının ABD'ye girişini askıya aldı. Halihazırda seyahat yasağı bulunan ve 2026 Dünya Kupası'na katılacak Haiti ve İran'ın ardından seyahat yasağı kapsamındaki Dünya Kupası katılımcısı ülke sayısı dörde yükseldi.

YASAĞIN GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Beyaz Saray, Senegal ve Fildişi Sahili'ne yönelik yasağın gerekçesi olarak ise vize süresi aşımı oranlarını gösterdi. Söz konusu yasak, turizm ve kısa süreli ziyaretleri de kapsıyor. Bu durum, Dünya Kupası maçlarını yerinde izlemek isteyen Senegal ve Fildişi Sahili taraftarlarının ABD'ye girişine izin verilmeyeceği anlamına geliyor.

OYUNCULAR VE TEKNİK EKİP MUAF TUTULACAK

Trump'ın daha önce imzaladığı başkanlık kararnameleri, oyuncular, teknik ekip ve birinci derece aile üyeleri için istisna içeriyor. Bu kapsamda Senegal'den Iliman Ndiaye ve Nicolas Jackson, Fildişi Sahili'nden ise Amad ve Evann Guessand gibi Premier Lig'de forma giyen yıldız isimlerin turnuvaya katılımında herhangi bir engel bulunmuyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Dünya
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Gözaltına alınan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
ABD'de uçak faciası: 5 kişi hayatını kaybetti

Havalimanına inerken çakıldı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2-0 geride olan Gençlerbirliği'nden 10 dakikada tarihi geri dönüş

Yok böyle maç! 2-0'dan 10 dakikada tarihi geri dönüş
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
2-0 geride olan Gençlerbirliği'nden 10 dakikada tarihi geri dönüş

Yok böyle maç! 2-0'dan 10 dakikada tarihi geri dönüş
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Çin'deki otelde şok edici manzara: Oyun bağımlısı misafir çöp dağı bıraktı

İki yıl boyunca otelden çıkmadı, odaya girenlerin ağzı açık kaldı
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
title