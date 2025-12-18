ABD Başkanı Donald Trump'tan iki ülkeye seyahat yasağı

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası öncesinde tüm dünyada çok konuşulacak bir karara imza attı.

İKİ ÜLKEYE DAHA SEYAHAT ENGELİ

Donald Trump yönetimi, yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte Senegal ve Fildişi Sahili vatandaşlarının ABD'ye girişini askıya aldı. Halihazırda seyahat yasağı bulunan ve 2026 Dünya Kupası'na katılacak Haiti ve İran'ın ardından seyahat yasağı kapsamındaki Dünya Kupası katılımcısı ülke sayısı dörde yükseldi.

YASAĞIN GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Beyaz Saray, Senegal ve Fildişi Sahili'ne yönelik yasağın gerekçesi olarak ise vize süresi aşımı oranlarını gösterdi. Söz konusu yasak, turizm ve kısa süreli ziyaretleri de kapsıyor. Bu durum, Dünya Kupası maçlarını yerinde izlemek isteyen Senegal ve Fildişi Sahili taraftarlarının ABD'ye girişine izin verilmeyeceği anlamına geliyor.

OYUNCULAR VE TEKNİK EKİP MUAF TUTULACAK

Trump'ın daha önce imzaladığı başkanlık kararnameleri, oyuncular, teknik ekip ve birinci derece aile üyeleri için istisna içeriyor. Bu kapsamda Senegal'den Iliman Ndiaye ve Nicolas Jackson, Fildişi Sahili'nden ise Amad ve Evann Guessand gibi Premier Lig'de forma giyen yıldız isimlerin turnuvaya katılımında herhangi bir engel bulunmuyor.