ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek

Suriye'de Esad karşıtı silahlı muhalif grupların ilerleyişi devam ederken; ABD Başkanı Joe Biden'dan Suriye'deki gelişmelere ilişkin kritik bir açıklama geldi.

ABD, ESAD'A BİRKAÇ GÜNLÜK ÖMÜR BİÇTİ

CNN International'a konuşan bir ABD'li yetkili "ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimini, Suriyeli muhaliflerin kayda değer hızını izleyerek, Beşşar Esad rejiminin birkaç gün içinde düşme olasılığını giderek daha fazla görüyor" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden

MUHALİFLER ŞAM'DA

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Muhaliflerin birkaç saat içerisinde başkent Şam'ın merkezine kadar girmesi bekleniyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.