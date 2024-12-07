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ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek

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ABD Başkanı Biden, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Esad karşıtı silahlı muhalif grupların ilerleyişi devam ederken; ABD Başkanı Joe Biden'dan Suriye'deki gelişmelere ilişkin kritik bir açıklama geldi.

ABD, ESAD'A BİRKAÇ GÜNLÜK ÖMÜR BİÇTİ

CNN International'a konuşan bir ABD'li yetkili "ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimini, Suriyeli muhaliflerin kayda değer hızını izleyerek, Beşşar Esad rejiminin birkaç gün içinde düşme olasılığını giderek daha fazla görüyor" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecekABD Başkanı Joe Biden

MUHALİFLER ŞAM'DA

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Muhaliflerin birkaç saat içerisinde başkent Şam'ın merkezine kadar girmesi bekleniyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (36)

Haber YorumlarıErkan Dag:

Suriye yi ABD dizayn ediyor bizim Tayyip boş teneke

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme147
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Türkün gücü diye algı yapanlara çok gülüyorum :)Makarna kafa yapmış bunlarda

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme109
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Haber YorumlarıGülenCeset:

Türkün gücü

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme98
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Asıl güç Abd İsraildir .herkes ayağını denk alsın

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme120
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Şu yorumları okuyunca gerçekten bizim millet çok mal diyorum

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıAli Güner:

Düşünme becerisi olmayan Makarnacilar aitliği kendilerine verilmiş ödül zannederler,ABD heryeri dizayn ediyor ve RTE gibi tenekeyi ciddiye bile almıyorlar.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme74
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Haber YorumlarıWingchun07 null:

cihatçıları başımıza Bella ettiler

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme70
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Haber YorumlarıÇağrı Sevgili:

abd başkanı trump degil mi ne diyor bu

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ali Güner bu makarnacı beyinler düşünme yetisini kaybetmiş boşver bunlarla tartışmaya bile girme çok aşağı seviyedeler

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıSalih Aslan:

acaba kimin sayesinde aq çocuğu ????

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme21
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