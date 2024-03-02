ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni'nin saçlarını öptü

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ağırladığı İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin saçlarını öptü.

ABD'ye resmi ziyaret düzenleyen İtalya Başbakanı Meloni, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.

BİDEN, MELONİ'NİN SAÇINI ÖPTÜ

Görüşme sonrası iki lider oval ofiste ayaküstü sohbet etti. O esnada Biden, Meloni'nin saçını öptü. O anlar ise kameraya yansıdı.