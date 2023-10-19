ABD Başkanı Biden duyurdu: Gazze'ye insani yardım taşıyan 20 kamyonun geçişine izin verildi

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramı gözler Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'na çevrilmişti. ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

BİDEN VE SİSİ ANLAŞTI

İsrail'i ziyaret ederek Tel Aviv yönetimine bir kez daha tam destek verdiğini duyuran ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan ve insani yardımların geçiş güzergahı konumundaki Refah Sınır Kapısı'nın açılması konusunda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi anlaşmaya vardığını söyledi.

20 KAMYONUN GEÇİŞİNE İZİN VERİLECEK

Biden yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla İsrail'in acımasızca bombardımana tuttuğu Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verileceğini duyurdu.

GAZZE'NİN CAN DAMARI: REFAH SINIR KAPISI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği aralıksız saldırılar ve bölgeye uyguladığı tam abluka sebebiyle Gazzeliler insani yardıma muhtaç duruma geldi. Bu ihtiyaç karşısında Mısır üzerinden Gazze'ye insani yardım malzemeleri ulaştırılması için harekete geçildi. Mısır'da tırlara yüklenen insani yardım malzemeleri Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda, sınırın açılmasını bekliyor.

İSRAİL ORDUSUNUN İKİ KEZ HEDEFİ OLDU

Öte yandan her yeni gün bir savaş suçu daha işleyen İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Ekim'den bu yana iki kez bombaladı.