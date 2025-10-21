Vance, Türkiye'nin Gazze Sürecindeki Rolünü Vurguladı

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Gazze ateşkesiyle ilgili endişelerin gölgesinde İsrail'e yaptığı ziyarette Türkiye'nin süreçteki rolüne ilişkin açıklamalar yaptı.

Yabancı güçlerin Gazze'de görev yapması konusunda İsrail'e dayatma yapmayacaklarını söyleyen Vance, devamında Türkiye'nin "yapıcı" bir rol üstlenebileceğini düşündüklerini vurguladı.

Başkan Yardımcısı Vance, "Türkler hali hazırda yapıcı bir rol oynadı" dedi.

Bu açıklamalarla bağlantılı olarak Katar'da da önemli bir görüşme yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas yöneticileriyle Doha'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Türkiye'nin Gazze için oluşturulacak "görev gücünde" yer alacağını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya hazır olduğunu söylemişti.

Türkiye'nin Gazze'de anlaşmanın uygulanması, insani yardımların ulaştırılması ve yıkılan kentlerin yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinde rol üstlenmesi öngörülüyor.

Ancak 16 Ekim'de İsrailli yetkililer, Türkiye'den ekiplerin Gazze'ye girişine "şimdilik" izin vermeyeceklerini söyledi.

Türkiye'de bazı medya kuruluşları , prosedürlerin tamamlanmasının ardından Gazze'ye gönderilebileceklerini yazmıştı.

Vance'in İsrail'de 21 Ekim'de yaptığı açıklamalardan, bu konunun İsrailli yetkililerle müzakere edildiği düşünülüyor.

ABD Başkan Yadımcısı Vance, Gazze ateşkesi sürecinde rol oynayan bir diğer üst düzey isim Jared Kushner ile birlikte İsrail'e gitti.

Vance İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin süreceğine inandığını söyledi.

"Hangi birliklerin konuşlandırılacağına İsrail karar verecek. Ve Başbakan [Benjamin] Netanyahu'nun bu konuda fikirleri olacağından eminim. Ancak burada herkesin bir rolü olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Ateşkesin birinci haftası geride kaldı

İsrail ve Hamas, 12 Ekim'de ateşkes ile ilgili karşılıklı olarak birbirlerini ihlalle suçluyor.

İki taraf da hafta sonu yaşanan çatışmalara karşın ateşkese bağlı olduklarını duyurdu.

Rehine cenazeleri konusu da gerginlik yaratmayı sürdürüyor.

21 Ekim itibariyle halen Gazze'de 13 rehine cenazesi olduğu düşünülüyor.

Hamas birçok rehine cenazesinin iki yıllık savaş şartlarında kaybolduğunu savunuyor.

Silah bırakma konusundaysa örgüt, Gazze içindeki güvenlik şartlarını öne sürerek, bunun ancak süreç sonunda olabileceğini vurguluyor.