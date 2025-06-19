ABD basını: Trump, İran'a saldırı planını onayladı

ABD basını: Trump, İran'a saldırı planını onayladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD basını: Trump, İran'a saldırı planını onayladı
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırı planlarını onayladığı ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai saldırı emrini vermeyi ertelediği iddia edildi.

ABD'nin İsrail ile İran arasındaki savaşa girmesi an meselesi.

TRUMP, İRAN'A SALDIRI PLANINI ONAYLADI

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre Başkan Donald Trump, 17 Haziran Salı günü geç saatlerde İran'a yönelik saldırı planlarını onayladı. Ancak nihai saldırı emrini vermeyi erteleyen Trump, Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için bekliyor.

ABD basını: Trump, İran'a saldırı planını onayladı

"HENÜZ NİHAİ KARARI VERMEDİM" DEMİŞTİ

Oval Ofis'te Juventus takımını kabulünde İsrail-İran gerilimine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'a saldırıp saldırmama konusunda, "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir." değerlendirmesini yapmıştı.

"İRANLILAR BEYAZ SARAY'A GELMEK İSTEDİLER AMA ARTIK ÇOK GEÇ"

İranlı yetkililerin Beyaz Saray'a gelip kendisiyle görüşmek istediklerini söyleyen ABD Başkanı, "İranlılar Beyaz Saray'a gelmek istediler ama artık çok geç. İran o anlaşmayı imzalamış olmayı dilerdi. O zamanlar bu adil bir anlaşmaydı ama şimdi imzalamak daha zor." şeklinde konuşmuştu.

ABD basını: Trump, İran'a saldırı planını onayladı

"İSTEDİĞİMİZ ŞEY ATEŞKES DEĞİL, KESİN BİR ZAFER"

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığını savunan Trump, uzun zamandır İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, "İstediğimiz şey ateşkes değil, tam ve kesin bir zafer istiyoruz. Zafer, nükleer silahların olmamasıdır." demişti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

ABD basını: Trump, İran'a saldırı planını onayladı

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Muslera yıllar sonra itiraf etti: Türkiye'de küme düşmelerine çok üzüldüm

Yıllar sonra itiraf etti: Türkiye'de küme düşmelerine çok üzüldüm
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMelih İnce:

Türkiye acilen Kürecik ve incirlik üslerindeki İsrail’i koruyan faaliyetleri sonlandırmalıdır. kafirlere hizmet münafıklık göstergesidir. zulme ortak olunmamalı

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed DURAK:

Bu adamın ne gücü var herkesi tehdit ediyor kimse ses cikarmiyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

hadi basiniz sagolsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman:

şu aptal reklamları kaldırın uygulamayı silicem telefondan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madagaskar'da doğum günü kutlamasında gıda zehirlenmesi: 17 ölü

Doğum günü kutlaması felaketle bitti: Çok sayıda ölü var
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Ali Koç'un transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı

Transfer teklifi yaptığı yıldız oyuncu futbolu bırakma kararı aldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın

Öcalan'dan Pervin Buldan'a beklenmedik tepki: Çok safsın
Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Dünyaya rezil oluyoruz! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.