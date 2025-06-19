ABD basını: Trump, İran'a saldırı planını onayladı

ABD'nin İsrail ile İran arasındaki savaşa girmesi an meselesi.

TRUMP, İRAN'A SALDIRI PLANINI ONAYLADI

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre Başkan Donald Trump, 17 Haziran Salı günü geç saatlerde İran'a yönelik saldırı planlarını onayladı. Ancak nihai saldırı emrini vermeyi erteleyen Trump, Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için bekliyor.

"HENÜZ NİHAİ KARARI VERMEDİM" DEMİŞTİ

Oval Ofis'te Juventus takımını kabulünde İsrail-İran gerilimine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulunan Trump, İran'a saldırıp saldırmama konusunda, "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir." değerlendirmesini yapmıştı.

"İRANLILAR BEYAZ SARAY'A GELMEK İSTEDİLER AMA ARTIK ÇOK GEÇ"

İranlı yetkililerin Beyaz Saray'a gelip kendisiyle görüşmek istediklerini söyleyen ABD Başkanı, "İranlılar Beyaz Saray'a gelmek istediler ama artık çok geç. İran o anlaşmayı imzalamış olmayı dilerdi. O zamanlar bu adil bir anlaşmaydı ama şimdi imzalamak daha zor." şeklinde konuşmuştu.

"İSTEDİĞİMİZ ŞEY ATEŞKES DEĞİL, KESİN BİR ZAFER"

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığını savunan Trump, uzun zamandır İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, "İstediğimiz şey ateşkes değil, tam ve kesin bir zafer istiyoruz. Zafer, nükleer silahların olmamasıdır." demişti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.