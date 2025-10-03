Haberler

ABD Askeri Uçağı Japonya'ya Acil İniş Yaptı
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait V-22 Osprey tipi askeri nakliye uçağı, Japonya'nın Hamamatsu Hava Üssü'ne acil iniş yaptı. Olayda can kaybı ya da hasar olmadığı bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 'V-22 Osprey' tipi askeri nakliye uçağının, Şizuoka eyaletindeki Hamamatsu Hava Üssü'ne acil iniş yaptığı kaydedildi. Olayda can kaybı ya da hasar bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
