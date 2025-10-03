ABD Askeri Uçağı Japonya'ya Acil İniş Yaptı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağının, Japonya'daki Hamamatsu Hava Üssü'ne acil iniş yaptığı belirtildi.

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 'V-22 Osprey' tipi askeri nakliye uçağının, Şizuoka eyaletindeki Hamamatsu Hava Üssü'ne acil iniş yaptığı kaydedildi. Olayda can kaybı ya da hasar bildirilmedi.