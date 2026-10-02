AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Papa 14. Leo ile Ukrayna'da adil barışı ele aldı

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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Papa 14. Leo ile görüştüğünü belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında adil, kalıcı bir barışa duyulan ihtiyacı, Orta Doğu'daki durumu ve acil insani gereksinimleri, toplumsal kutuplaşma ve yapay zekanın oluşturduğu artan tehlikeyi ele aldık" dedi.

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Papa 14. Leo ile görüşmek bir ayrıcalıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında adil, kalıcı bir barışa duyulan ihtiyacı, Orta Doğu'daki durumu ve acil insani gereksinimleri, toplumsal kutuplaşma ve yapay zekanın oluşturduğu artan tehlikeyi ele aldık. Uluslararası hukuka ve çok taraflılığa olan sarsılmaz bağlılığı ile insan onurunu savunma konusundaki net duruşu nedeniyle Hazretleri'ne teşekkür ettim."

Kaynak: ANKA