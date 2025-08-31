AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD'den Filistinli Yetkililere Vize Yasağının Gözden Geçirilmesini İstedi

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD'den Filistinli Yetkililere Vize Yasağının Gözden Geçirilmesini İstedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'ye Filistinli yetkililere yönelik vize yasağının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Kallas, açıklamasında uluslararası hukuka ve BM kurucu ilkelerine vurgu yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD'ye Filistinli yetkililere yönelik vize yasağının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen 'Gymnich' formatlı gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamada bulundu. Uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kurucu ilkelerine atıfta bulunan Kallas, ABD'ye Filistinli yetkililere yönelik vize yasağının yeniden değerlendirilmesi çağrısı yaptı. Kallas, "BM ile ev sahibi devlet arasındaki mevcut anlaşmalar ışığında, uluslararası hukuk ve BM'nin kuruluş biçimi göz önünde bulundurularak bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.