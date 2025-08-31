AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD'den Filistinli Yetkililere Vize Yasağının Gözden Geçirilmesini İstedi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD'ye Filistinli yetkililere yönelik vize yasağının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen 'Gymnich' formatlı gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamada bulundu. Uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kurucu ilkelerine atıfta bulunan Kallas, ABD'ye Filistinli yetkililere yönelik vize yasağının yeniden değerlendirilmesi çağrısı yaptı. Kallas, "BM ile ev sahibi devlet arasındaki mevcut anlaşmalar ışığında, uluslararası hukuk ve BM'nin kuruluş biçimi göz önünde bulundurularak bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz" dedi.