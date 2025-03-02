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İspanya'dan AB'ye sır projeyi ifşa eden çağrı: Zamanı geldi

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa'nın bütününün tehdit altında olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin ortak savunma projesini hayata geçirmenin zamanının geldiğini söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya'nın El Pais gazetesinde bugün yayımlanan röportajında Avrupa'nın bütününün tehdit altında olduğunu ifade etti.

"ORTAK SAVUNMA PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMENİN ZAMANI"

"Tehdit Avrupa'ya yöneliktir, belirli bir ülkeye yönelik değildir. Bu nedenle tepkinin de Avrupa'ya özgü olması gerekir" değerlendirmesinde bulunan Albares, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak savunma projesini hayata geçirmenin zamanının geldiğini vurguladı.

İspanya'dan AB'ye sır projeyi ifşa eden çağrı: Zamanı geldiİspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares

"HAREKETE GEÇMELİYİZ"

"Sonsuza kadar teori üretemeyiz, harekete geçmeliyiz" görüşünü paylaşan Albares, AB'nin ortak savunma projesini hayata geçirmek için finansman konusunun da Avrupa'ya özel olması gerektiğini, "keşfedilmeye değer farklı yolların bulunduğunu" kaydetti.

"GÜVENLİĞİMİZİ GARANTİ ALTINA ALMALIYIZ"

Jose Manuel Albares, her ülkenin kendi ulusal bütçesinde savunma harcamalarına dair yapılmak istenen artışı aynı düzeyde üstlenemeyeceğine, savunma ve güvenlik açısından belirli bir karşılıklılık yüzdesinin olması gerektiğine işaret etti. İspanyol Bakan, "Avrupa her zamankinden daha fazla gerekli. Şimdi Avrupa'nın zamanı. Savunma bileşeni, şirketlerimizin rekabet gücü ve tek pazarın savunulması, güvenliğimizi garanti altına almak için harekete geçmeliyiz." açıklamasını yaptı.

İspanya'dan AB'ye sır projeyi ifşa eden çağrı: Zamanı geldi

"UKRAYNA YALNIZ DEĞİL"

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yaşanan karşılıklı sözlü atışmayla ilgili bir soruya ise Albares, şu yanıtı verdi: "İspanya, Ukrayna ve Başkan Zelenskiy'yi destekliyor. Ukrayna halkı, İspanya'nın desteğine güvenebilir. Yalnız değiller. Biz onların yanındayız."

İspanya'dan AB'ye sır projeyi ifşa eden çağrı: Zamanı geldi
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRecep Çakır:

Türkiye olmadan olmaz. .

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Avrupa güvenliğini garantiye almak istiyor ise turkiyeyide birliğe dahil etmelidir yoksa kadük kalacaktır net

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

haçlı ordusu kurabilirler bizim onlarla olmamızın bir anlamı yok çünki gerek vatandaşlarımıza olsun gerek orada öğrenim gören gençlerimize olsun vize vermeyerek kök söktürüyorlar kaldıki bize hiç bir getirisi olmayan bu hristiyan birliğine askerlerimizin uşaklık yapması kabul edilemez

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