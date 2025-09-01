AB, Ukrayna'ya Askeri Birlik Konuşlandırmayı Planlıyor

AB, Ukrayna'ya Askeri Birlik Konuşlandırmayı Planlıyor
Güncelleme:
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya güvenlik garantileri kapsamında çok uluslu bir askeri birlik konuşlandırmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yeni finansman kaynakları araştırılacağını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiliz basınına Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda açıklamada bulundu. Von der Leyen, Avrupa ülkelerinin ABD'nin tam desteğine sahip olacak çatışma sonrası güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya muhtemel askeri konuşlandırmalar için kesin planlar üzerinde çalıştığını belirterek, "Güvenlik garantileri çok önemli ve kesinlikle hayati. Net bir yol haritamız var ve Beyaz Saray'da bir anlaşmaya vardık. Bu çalışma çok iyi ilerliyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine güvenlik garantilerinin bir parçası olarak ABD varlığının olacağı konusunda güvence verdiğini söyleyen Leyen, "Bu çok açıktı ve defalarca teyit edildi" dedi.

Von der Leyen, AB Komisyonu'nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir güvenlik garantisi olarak sürdürülebilir finansmanını sağlamak üzere yeni finansman kaynakları araştıracağını vurgulayarak, Ukrayna'ya bütçe desteği de dahil olmak üzere mevcut finansman akışının barış zamanında da devam etmesi gerektiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
