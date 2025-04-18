Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Gazeteciliğin şehvetiyle paylaşım yaptım

Rasim Ozan'ın savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "şehvet" vurgusu

AB Suudi Arabistan Vatandaşları için Vize Muafiyetini Doğruladı

AB Suudi Arabistan Vatandaşları için Vize Muafiyetini Doğruladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi, Suudi Arabistan vatandaşlarını kısa süreli vize yükümlülüklerinden muaf tutmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle, Suudi Arabistan vatandaşları 5 yıllık süre içinde Avrupa'ya birden fazla kez seyahat edebilecek.

AB'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi, Suudi Arabistan vatandaşlarını kısa süreli vize yükümlülüklerinden muaf tutmak için çalışma yapıldığını teyit etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi Arabistan vatandaşlarını kısa süreli vize gerekliliklerinden tamamen muaf tutma yönündeki çalışmaların devam ettiğini doğruladı. Farnaud, "Bir yıl kadar önce, Nisan 2024'te, Avrupa Komisyonu Suudi Arabistan vatandaşları ile Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Umman'dan gelen kişilerin 5 yıla kadar, kısa süreli ziyaretleri için çok girişli vize almasını sağlayan kuralları kabul etti" açıklamasında bulundu.

Farnaud, söz konusu değişikliklerin halklar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve Suudi Arabistan ile Avrupa arasında düzenli alışverişin teşvik edilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu bildirdi. Yeni vize politikasıyla Suudi Arabistan vatandaşlarının tek bir vize ile 5 yıllık süre içinde Avrupa'ya birden fazla kez seyahat edebileceği kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.