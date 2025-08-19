AB Liderlerinden Ukrayna İçin Güvenlik Mekanizması Çağrısı

AB Liderlerinden Ukrayna İçin Güvenlik Mekanizması Çağrısı
AB liderleri, Ukrayna için NATO'nun 5'inci maddesine benzer bir güvenlik mekanizması oluşturulması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermesi, önemli bir adım olarak değerlendirildi. AB, Ukrayna'ya en fazla askeri ve ekonomik desteği sağlayan aktör konumunda. Rusya'nın şiddeti durdurması gerektiği ve aksi takdirde yaptırımların devam edeceği ifade edildi.

AB liderleri, Ukrayna için NATO'nun 5'inci maddesine benzer güvenlik mekanizmasının oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından AB liderleriyle yapılan video konferans toplantısının ardından yazılı açıklamada yapıldı. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması sürecine katılmayı kabul etmesi, 'önemli bir adım' olarak değerlendirilerek, "Şimdi, NATO'nun 5'inci maddesine benzer, ABD'nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı" denildi.

Ukrayna ordusunun Avrupa'nın 'ilk savunma hattı' olduğu kaydedilen açıklamada, AB'nin Ukrayna'ya en fazla askeri ve ekonomik desteği sağlayan aktör olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca Rusya'nın şiddeti derhal sona erdirmesi gerektiğinin altı çizilerek, aksi halde yaptırımların sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
