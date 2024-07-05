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AB Konseyi Başkanı Orban'ın Rusya ziyaretine tepki gösterdi

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya'ya yapacağı resmi ziyarete tepki göstererek, 'AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur. Avrupa Konseyi nettir: Rusya saldırgan, Ukrayna ise kurbandır. Ukrayna ile ilgili hiçbir tartışma Ukrayna olmadan yapılamaz' dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya'ya yapacağı resmi ziyarete tepki göstererek, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur. Avrupa Konseyi nettir: Rusya saldırgan, Ukrayna ise kurbandır. Ukrayna ile ilgili hiçbir tartışma Ukrayna olmadan yapılamaz" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği haberleri sonrasında birçok AB ülkesi yetkilisi Orban'a tepki gösterdi. AB konseyi Başkanı Charles Michel, AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi olmadığını belirtti. Polonya Başbakanı Donald Tusk konuya açıklık getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise, "Orban'ın Putin'le görüşme planına ilişkin hayal kırıklığımı ve onaylamadığımı ifade edecek kelime bulamıyorum. Orban Avrupa Birliği'ni temsil etmediği gibi AB adına görüşme yetkisine de sahip değildir. Bu görüşme AB Dönem Başkanlığının görevleriyle uyumlu olmayacaktır" dedi.

"RAHAT BİR KOLTUKTA OTURARAK BARIŞ SAĞLAYAMAZSINIZ"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB Konseyi Başkanı Michel'in tepkisi sonrasında yaptığı açıklamada, "Brüksel'de rahat bir koltukta oturarak barış yapamazsınız. AB Dönem Başkanlığının AB adına müzakere etme yetkisi olmasa bile, arkamıza yaslanıp savaşın mucizevi bir şekilde sona ermesini bekleyemeyiz. Barışa doğru ilk adımların atılmasında önemli bir araç olarak hizmet edeceğiz. Barış misyonumuzun amacı da budur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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