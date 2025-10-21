AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Japonya'nın İlk Kadın Başbakanını Tebrik Etti

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak seçilen Sanae Takaichi'yi tebrik etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanae Takaichi, Japonya Başbakanı seçilmeniz nedeniyle sizi içtenlikle tebrik ederim. Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak tarih yazıyorsunuz. AB ile Japonya arasındaki benzersiz ortaklığı bir üst düzeye taşımak için sizinle yakın iş birliği içinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ortak rekabet gücümüz için, ortak güvenliğimiz için" ifadelerini kullandı.