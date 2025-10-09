AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Değerlendirdi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hamas ile İsrail arasında sağlanan Gazze'deki ateşkes anlaşmasını ilişkin, tüm tarafların anlaşma şartlarını tam olarak yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi temelinde Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Anlaşmanın sağlanmasında ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabaları takdir ettiğini belirten von der Leyen, İsrail ve Filistin taraflarının desteğinin 'cesaret verici' olduğunu kaydetti.

Tüm tarafların anlaşma şartlarını tam olarak yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Tüm rehineler güvenli şekilde serbest bırakılmalı, kalıcı ateşkes sağlanmalı ve acılar sona ermeli" ifadelerini kullandı.

AB'nin Gazze'ye insani yardımın hızlı ve güvenli biçimde ulaştırılmasını desteklemeye devam edeceğini ve bölgenin yeniden inşa sürecine de katkı sağlamaya hazır olduklarını söyleyen Von der Leyen, "Bugünün fırsatı değerlendirilmelidir. Bu, kalıcı barış ve güvenliğe giden, iki devletli çözüme bağlı bir yol oluşturma şansıdır" açıklamasında bulundu.